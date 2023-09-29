لا أهداف بين الهلال والشباب في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الشباب بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال والشباب

وكان الشوط الأول هادئًا بين الفريقين، كما أهدر البرازيلي نيمار ركلة جزاء لـ الهلال، تصدى لها الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جو ببراعة كبيرة في الدقيقة الـ 37.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.