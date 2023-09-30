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في الجولة الثامنة من دوري روشن

لا أهداف في مباراة الأهلي والاتفاق

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
لا أهداف في مباراة الأهلي والاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي، مباراة الأهلي والاتفاق وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي ضد الاتفاق 

وشهد الشوط الأول أداءً هادئًا من قبل الفريقين، لينتهي بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني، حاول الراقي تسجيل الهدف الأول وخطف النقاط الثلاث في المباراة ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وأصبح رصيد الراقي بعد التعادل 16 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد الاتفاق 17 نقطة في المركز الخامس.

الأهلي والاتفاق - 13

نتائج مباريات الجولة الثامنة 

يذكر أن مباريات الجولة الثامنة من البطولة كانت قد بدأت أمس، بتفوق النصر على الطائي بنتيجة 2-1، وفوز التعاون على الحزم بثلاثية لهدف، وتعادل الاتحاد مع الفيحاء بدون أهداف، وفوز الهلال على الشباب بثنائية دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز الرياض على أبها بهدف دون رد، وفاز الأخدود على الرائد بثنائية لهدف، وفاز الفتح على نادي الوحدة بخماسية لهدف، بينما تعادل الراقي والاتفاق بدون أهداف، وفاز ضمك على الخليج بثنائية دون رد.

الأهلي والاتفاق - 14

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