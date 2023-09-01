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لا أهداف في مباراة الفيحاء والرائد

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
لا أهداف في مباراة الفيحاء والرائد
المواطن - محمد سمعه

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حسم التعادل السلبي مباراة الفيحاء والرائد قبل قليل وذلك في خامس جولات دوري روشن السعودي.

ملخص اللقاء

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي حيث لم ينجح اللاعب الزامبي فاشيون ساكالا في إحراز هدف التقدم لـ الفيحاء بالدقيقة الـ 18 وذلك بعدما أهدر ركلة جزاء.

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الفيحاء والرائد - جدًا

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي كما هو ليُصبح رصيد الفيحاء بعد التعادل 6 نقاط في المركز الثامن، الرائد في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.

 

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