لا أهداف في مباراة الفيحاء والرائد

حسم التعادل السلبي مباراة الفيحاء والرائد قبل قليل وذلك في خامس جولات دوري روشن السعودي.

ملخص اللقاء

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي حيث لم ينجح اللاعب الزامبي فاشيون ساكالا في إحراز هدف التقدم لـ الفيحاء بالدقيقة الـ 18 وذلك بعدما أهدر ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي كما هو ليُصبح رصيد الفيحاء بعد التعادل 6 نقاط في المركز الثامن، الرائد في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.