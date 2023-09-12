لا تأثير مباشر للعاصفة دانيال على أجواء السعودية

أكّد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن التوقعات تشير إلى عدم تأثر أجواء السعودية بشكل مباشر بالعاصفة دانيال.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه بمنصة “إكس” أنه يعمل على مراقبة آخر المستجدات للعاصفة دانيال، مؤكدًا عدم تأثر أجواء المملكة بشكل مباشر.

دانيال تضرب مدناً ليبية

وفي وقت سابق، لقي أكثر من 2800 شخص مصرعهم واعتبر الآلاف في عداد المفقودين من جراء العاصفة دانيال التي ضربت شمال شرقي ليبيا أمس الاثنين، قبل أن تتجه نحو الأراضي المصرية.

وأشارت تقارير إلى أن الأمطار الغزيرة، المصاحبة للعاصفة دانيال، خلفت مئات القتلى الذين لقوا حتفهم جراء السيول، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين وبجانب ذلك شرد عدة مئات آخرين.

وغمرت السيول المفاجئة مناطق بأسرها، حتى باتت درنة منطقة منكوبة وهي مدينة يقطنها نحو 200 ألف نسمة وتقع على وادي يحمل اسمها.