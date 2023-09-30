لا تتهاونوا مع الإنفلونزا فهي قاتلة

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أكد الدكتور صالح الراجحي استشاري طب الأسرة والسمنة وطب نمط الحياة، أن التطعيم ضد الإنفلونزا مهم لكبار السن، داعيًا إلى عدم التهاون مع الإنفلونزا.
وقال الراجحي إن كبار السن من الفئات الأكثر خطورة التي تصاب بالإنفلونزا، داعيًا إياهم إلى الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا.
وأضاف أن التطعيم ضد الإنفلونزا مهم جدًا للجميع لتقليل الإصابات بالمرض لعدة أيام، داعيًا إلى عدم التهاون مع الإنفلونزا لأنه مرض قاتل.
وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق، أنه منذ سنوات ولقاح الإنفلونزا الموسمية يثبت فاعليته في الحماية، مشيرًا إلى أنه بعد أخذ اللقاح بمدة قصيرة، تقوم الأجسام المضادة بدورها في الحماية.
وأضافت أنه تتكون الأجسام المضادة في الجسم بعد أخذ اللقاح في غضون أسبوع تقريبًا.
فيديو | استشاري طب الأسرة والسمنة وطب نمط الحياة د. صالح الراجحي: التطعيم ضد الإنفلونزا مهم لكبار السن، وننصح بعدم التهاون مع الإنفلونزا لأنه مرض قاتل#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/smzzmjMBYl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2023