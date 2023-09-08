لا صحة لإحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% إلى النيابة أو سجنه

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نفى متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، الأنباء المتداولة بشأن إحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% من العام الدراسي دون عذر إلى النيابة والمحكمة وسجنه.
ولفت الرزقي إلى عدم وجود ما يشير إلى هذا الإجراء في نظام حماية الطفل، حسبما ذكرت قناة العربية.
وفي وقت سابق، أوضحت د. هيام العوفي مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم، الإجراء الذي تتخذه وزارة التعليم حال وصل عدد أيام الغياب المدرسي للطالب إلى 15 يومًا.
وقالت العوفي خلال لقاء لها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إذا كان غياب الطالب 15 يومًا يتم تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم.
وكانت قد استبقت وزارة التعليم بدء العام الدراسي الجديد هذا العام، وجددت تحذيراتها من غياب الطلاب عن مدارسهم دون عذر، وأشارت إلى فرض عقوبات متدرجة، بحق الطالب المتغيب، تبدأ بـ”الإنذار”، وتصل إلى تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.