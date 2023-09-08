Icon

لقطات لألماني يركل نشطاء المناخ لتأخره عن دوامه Icon ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية Icon لحظة تعطل مظلة مواطن أثناء قفزه على ارتفاع شاهق Icon النصر المحطة السادسة في مسيرة راغد النجار Icon لا صحة لإحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% إلى النيابة أو سجنه Icon جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة Icon تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد Icon الشورى يعيد تشكيل لجانه ويستعرض تقارير الأداء الحكومية في جلسة الاثنين Icon إنذار أحمر: أمطار غزيرة وبرد وسيول على مكة المكرمة Icon المنتخب السعودي يواجه كوستاريكا بقمصان تحمل توقيع الجماهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يوجد هذا الإجراء في نظام حماية الطفل

لا صحة لإحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% إلى النيابة أو سجنه

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
لا صحة لإحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% إلى النيابة أو سجنه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفى متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، الأنباء المتداولة بشأن إحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% من العام الدراسي دون عذر إلى النيابة والمحكمة وسجنه.

لا وجود لهذا الإجراء

ولفت الرزقي إلى عدم وجود ما يشير إلى هذا الإجراء في نظام حماية الطفل، حسبما ذكرت قناة العربية.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يتحرك لضم نايف أكرد

الاتحاد يتحرك لضم نايف أكرد

رونالدو يحصل على أكثر من مليون صوت بـ استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا

رونالدو يحصل على أكثر من مليون صوت بـ استفتاء أفضل لاعب في...

وفي وقت سابق، أوضحت د. هيام العوفي مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم، الإجراء الذي تتخذه وزارة التعليم حال وصل عدد أيام الغياب المدرسي للطالب إلى 15 يومًا.

وقالت العوفي خلال لقاء لها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إذا كان غياب الطالب 15 يومًا يتم تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم.

تحذير من الغياب بدون عذر

وكانت قد استبقت وزارة التعليم بدء العام الدراسي الجديد هذا العام، وجددت تحذيراتها من غياب الطلاب عن مدارسهم دون عذر، وأشارت إلى فرض عقوبات متدرجة، بحق الطالب المتغيب، تبدأ بـ”الإنذار”، وتصل إلى تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو
الرياضة

مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو

الرياضة
ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة
العالم

ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية...

العالم
فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش
الرياضة

فوز قاتل لـ برشلونة ضد قادش

الرياضة
الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4 ملايين ريال
السوق

الراجحي ريت يسجل صافي ربح بـ 4...

السوق
حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية
آخر الاخبار

حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية

آخر الاخبار
طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى
السعودية اليوم

طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة...

السعودية اليوم
نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا
غرائب

نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا

غرائب
لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية
العالم

لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط...

العالم