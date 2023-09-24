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يكون ببرنامج غذائي ورياضي

لا يوجد منتج غذائي يساعد على التخسيس

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
لا يوجد منتج غذائي يساعد على التخسيس
المواطن - فريق التحرير

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أفاد اختصاصي السلامة وجودة الغذاء فهد السعيد، أنه لا وجود لمنتج غذائي يساعد على التخسيس.

برنامج غذائي ورياضي

وخلال لقائه المذاع على قناة العربية، أردف السعيد، أن تخفيف الوزن لا يتم إلا ببرنامج غذائي ورياضي.

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وحذر اختصاصي السلامة وجودة الغذاء، من العبارات الدعائية الفضفاضة على المنتجات لأنها عبارات مضللة مثل شاي التخسيس.

واختتم فهد السعيد، قائلاً إن انقاص الوزن يعتمد على نظام غذائي متوازن ومتكامل.

وفي وقت سابق، كشف مدير جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية، إبراهيم العنزي، أن إبر المنجارو كارثية وتسبب أمراضًا مزمنة منها الفشل الكلوي.

وأوضح خلال حواره لبرنامج “120” على “قناة الإخبارية” أن الأعراض المصاحبة لإبر المنجارو المغص الشديد والغثيان والترجيع والإسهال والإمساك.

أعراض إبر المنجارو

وأشار إلى أن هناك أعراضًا تضر بالإنسان مثل الفشل الكلوي والتهاب البنكرياس الشديد، وقد يصل الأمر للدخول للعناية المركزة، مُحذرًا من استخدام هذه الإبر دون استشارة الطبيب.

وأضاف أن هناك إقبالًا كبيرًا على استخدام إبر المنجارو، وهذا الأمر يتطلب توعية كبيرة من المجتمع، موضحًا أن تأثير الإبر في فقدان الوزن يحدث وفقًا لطبيعة الجسم ونسبة السكر في الجسم.

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