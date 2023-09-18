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جريمة بشعة هزت الشارع اللبناني

لبنانية تقتل زوجها بالسم وتحرق الجثة بالأسيد

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
لبنانية تقتل زوجها بالسم وتحرق الجثة بالأسيد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن سيدة في بلدة البساتين بقضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان أقدمت على قتل زوجها والتخلص من جثته بطريقة وحشية بمشاركة آخرين، في جريمة بشعة هزت الشارع اللبناني.

تفاصيل الجريمة

وبحسب وسائل الإعلام في لبنان، استدرجت الزوجة لينا نصر الدين زوجها فادي عالية إلى منزل الزوجية الذي كان قد غادره لخلافات عائلية لتناول طبق ملوخية وأقدمت على دسّ السمّ له في الطبق ما أدّى إلى وفاته داخل منزله.

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وتمت جريمة القتل عن سابق تصوّر وتصميم، وتم بعدها نقل جثة المغدور إلى أعالي منطقة رأس الجبل في جرود بلدة عاليه ورميها بعد صب مادة الأسيد عليها لإخفاء معالم الجريمة.

وعثرت السلطات الأمنية اللبنانية على الجثة مشوهة، ودفنت الأحد في بلدة البساتين.

وبحسب مصادر من الطب الشرعي، لم تصب الجثة بأي طلق ناري، وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية.

وتم دفن جثة الزوج القتيل وسط غضب لفّ البلدة والقضاء بأكمله نظرًا لوحشية الجريمة.

وأفاد مصدر أمني أن الزوجة استدرجت زوجها لتطعمه طعامه المفضل الملوخية.

مادة الأسيد

وتابع: بعد وفاة الزوج، قامت زوجته، بمساعدة شخصين من الجنسية السورية، بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في عاليه، حيث ألقت عليها مادة الأسيد بهدف تسريع تحلّلها بعد رميها.

وأضاف أن تشوهات كبيرة أصابت الجثة وهذا يدل على أنه تم التمثيل بها بعد الوفاة.

وذكر شقيق المغدور عماد عالية، أن شقيقه الضحية فادي يبلغ من العمر 48 عامًا وهو أب لولدين، بحسب سكاي نيوز

وقال شقيق القتيل، اختفى شقيقي منذ قرابة شهر وأبلغنا السلطات الأمنية عن اختفائه.

وأضاف أخي كان يعمل في شركة أدوية وفي نهاية الأسبوع كان يساعد أختي في العمل بالمنتجع البحري عند شاطئ بلدة الدامور.

وأردف حاولت الزوجة اثناء البحث عن الزوج أن تشتت انتباه القوى الأمنية وإيهام المحققين أن زوجها في رحلة عمل خارج لبنان.

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