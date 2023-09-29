لبنان تعتقل طيورًا وحيوانات دخلت بطريقة غير شرعية من سوريا

اعتقلت السلطات اللبنانية، كمية كبيرة من الحيوانات والطيور البرية وطيور الزينة، التي دخلت الأراضي اللبنانية من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية، وفقًا لوزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، اليوم الجمعة.

منع التهريب

وقال الوزير اللبناني، إن هذه العملية تمت تحت إشراف القضاء المختص وقوى الأمن الداخلي ووزارة الزراعة، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

وفي وقت سابق، صرّح قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، بأن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود.

وأكمل عون في بيان، أن انتشار الجيش على طول الحدود تتخلّله صعوبات كثيرة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، كما دعا عون كل مشكك لزيارة الحدود والاطلاع ميدانيًا على الوضع هناك.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش اللبناني، الشهر الماضي، توقيف ما لايقل عن 280 سوريًا لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وأصدرت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني بيانًا، قالت فيه إن “الوحدات العسكرية المنتشرة نفذت مهمات مختلفة بمؤازرة مديرية المخابرات، يوم 11و12 أغسطس الماضي، نتج عنها توقيف 150 سوريًا في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقت العوينات – عكار، أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية”.

وذكر اليبان أنه تم توقيف 130 سوريًا و4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.).