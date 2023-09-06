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باقتراح من وزارة البيئة

لبنان تفرض ضريبة على الأموات

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
لبنان تفرض ضريبة على الأموات
المواطن - فريق التحرير

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كشف مشروع موازنة لبنان 2024 عن رسوم استهلاك للحفاظ على البيئة وتحديدًا عن ضريبة بيئية على المنتجات المستوردة حيث تضمن فرض رسوم على نعوش محتوية على جثة بشرية وتبلغ قيمتها 0.002% ، وفق تقرير لبناني اليوم الأربعاء.

اقتراح من وزارة البيئة

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فقد أوضحت وزارة الماليّة، المسؤولة عن وضع الموازنة وإرسالها، أن هذا البند أتى باقتراح من وزارة البيئة وهو قابل للتعديل والدراسة وليس نهائياً.

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وأكد وزير البيئة في لبنان ناصر ياسين أن هناك خطأ حصل، والموظّف في الوزارة أرسل لائحة قديمة إلى وزارة المالية وسنقوم بالتصحيح، مشيراً إلى أن المقصود ليس المسّ بالمتوفي ولا بكرامته إنما الحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أنّ كل المنتجات القادمة من الخارج تأتي بعلب كرتون أو بلاستيك أو غيرها هي بحاجة إلى المعالجة وإعادة التدوير، وبالتالي تخضع للضريبة، وعندما يأتون بالمتوفي من الخارج يوضع في بوكس خشب ومن ثم بنعش وهذا البوكس يُعالج والرسم هو زهيد جداً.

إزالة هذا البند

وأكد الوزير أن الخطأ سيصحح بإزالة هذا البند من مشروع الموازنة أو من اللائحة التي أرسلت.

وتطرقت مصادر إلى قيمة الضريبة، والتي بلغت 2 بالألف من قيمة المنتج، مضيفة أنه: لم يتم تبرير وضع الضريبة بأسباب موجبة.

ولفتت إلى أنّ استحداث ضريبة يتطلب شرحاً عن سبب اقتراحها والأسباب الموجبة ويناقش المجلس النيابي تلك الأسباب لتمريرها أو لا، وهذا لم يحصل في هذا البند.

 

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