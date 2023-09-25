Icon

موقف عقد الإيجار للحصول على دعم الضمان الاجتماعي Icon هل يرحل جيسوس قبل مباراة الشباب ؟ Icon الترفيه تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير كوادرها Icon أزمة دولية جديدة تشتعل بين كوسوفو وصربيا وكلمة السر روسيا Icon لحظة القبض على أكبر عصابة دولية لتهريب الكبتاجون في دبي Icon تعادل مثير لـ الزمالك ضد المقاولون Icon الحقيل: مخطط قمم السودة تطوير لوجهة جبلية سياحية فاخرة Icon الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية Icon إيقاف 5 ضباط وعسكرييْن لحظة استلامهم رشاوى Icon تشكيل النصر لمواجهة أُحد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كشف تفاصيل العملية ستورم

لحظة القبض على أكبر عصابة دولية لتهريب الكبتاجون في دبي

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
لحظة القبض على أكبر عصابة دولية لتهريب الكبتاجون في دبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت شرطة دبي، في مقطع فيديو نشرته اليوم الاثنين، تفاصيل الإطاحة بمخططات عصابة دولية، أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم.

أكبر شحنة أقراص الكبتاجون

وأعلن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات عن إحباط تهريب أكثر من 13 طنًّا من أقراص الكبتاجون المخدرة موزعة في 5 حاويات قبل أسبوعين، موضحًا أن قيمتها السوقية تجاوزت 3 مليارات درهم.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 8 ملايين قرص من الإمفيتامين بالشرقية

إحباط تهريب 8 ملايين قرص من الإمفيتامين بالشرقية

ظهران الجنوب تتشح الأخضر ابتهاجًا بـ اليوم الوطني

ظهران الجنوب تتشح الأخضر ابتهاجًا بـ اليوم الوطني

وتمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على 6 من أفراد العصابة في حالة التلبس، وضبط 86 مليونًا و20 ألف قرص كبتاجون، تزن 13 طنًّا و763 ألفًا و200 كيلوجرام.

 

محاولة التهريب بطريقة مبتكرة

وجاء في الوثائقي أن العصابة حاولت تهريب حبوب الكبتاجون بطريقة مُبتكرة بداخل 651 بابًا مصنوعًا بحرفية من الحديد السميك والخشب، وبداخل 432 لوح أثاث ديكور منزلي مصنوعة من مادتي الجراليك والخشب غالي الثمن.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكشف عن طريقة إخفاء المواد المخدرة، واستطاعت التعرف على مسار نقل الحاويات التي تحمل الأقراص وصولًا إلى ضبط المتورطين في محاولة التهريب الإجرامية.

تفاصيل العملية ستورم

وقال الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي: إن عملية ستورم تعتبر واحدة من أهم العمليات، التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي، وأثمرت عن ضبط هذه الكمية الضخمة من الأقراص المخدرة بعد جهود كبيرة لجميع عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذين عملوا بكل جد لإحباط مخططات العصابة الإجرامية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار