موقف عقد الإيجار للحصول على دعم الضمان الاجتماعي هل يرحل جيسوس قبل مباراة الشباب ؟ الترفيه تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير كوادرها أزمة دولية جديدة تشتعل بين كوسوفو وصربيا وكلمة السر روسيا لحظة القبض على أكبر عصابة دولية لتهريب الكبتاجون في دبي تعادل مثير لـ الزمالك ضد المقاولون الحقيل: مخطط قمم السودة تطوير لوجهة جبلية سياحية فاخرة الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية إيقاف 5 ضباط وعسكرييْن لحظة استلامهم رشاوى تشكيل النصر لمواجهة أُحد
كشفت شرطة دبي، في مقطع فيديو نشرته اليوم الاثنين، تفاصيل الإطاحة بمخططات عصابة دولية، أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم.
وأعلن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات عن إحباط تهريب أكثر من 13 طنًّا من أقراص الكبتاجون المخدرة موزعة في 5 حاويات قبل أسبوعين، موضحًا أن قيمتها السوقية تجاوزت 3 مليارات درهم.
وتمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على 6 من أفراد العصابة في حالة التلبس، وضبط 86 مليونًا و20 ألف قرص كبتاجون، تزن 13 طنًّا و763 ألفًا و200 كيلوجرام.
وجاء في الوثائقي أن العصابة حاولت تهريب حبوب الكبتاجون بطريقة مُبتكرة بداخل 651 بابًا مصنوعًا بحرفية من الحديد السميك والخشب، وبداخل 432 لوح أثاث ديكور منزلي مصنوعة من مادتي الجراليك والخشب غالي الثمن.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكشف عن طريقة إخفاء المواد المخدرة، واستطاعت التعرف على مسار نقل الحاويات التي تحمل الأقراص وصولًا إلى ضبط المتورطين في محاولة التهريب الإجرامية.
وقال الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي: إن عملية ستورم تعتبر واحدة من أهم العمليات، التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي، وأثمرت عن ضبط هذه الكمية الضخمة من الأقراص المخدرة بعد جهود كبيرة لجميع عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذين عملوا بكل جد لإحباط مخططات العصابة الإجرامية.