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رقم قياسي للعبور غير الشرعي بيوم واحد

لحظة القبض على 872 مهاجرًا عبر المياه البريطانية

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
لحظة القبض على 872 مهاجرًا عبر المياه البريطانية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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ضجت وسائل الإعلام العالمية بخاصة البريطانية، بلقطات القبض على رقم قياسي من المهاجرين غير الشرعيين الذين نجحوا في عبور المياه البريطانية على متن قارب هجرة غير شرعية.

لحظة القبض على المهاجرين

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، لقطات للحظة القبض على مئات المهاجرين في وسط المياه، على متن قوارب صغيرة، وهو أعلى رقم لعبور المهاجرين في يوم واحد يُسجل في العام الجاري.

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قالت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية: إن 872 مهاجرًا عبروا القنال الإنجليزية على متن قوارب صغيرة يوم السبت الماضي، وهو أعلى رقم لعبور المهاجرين في يوم واحد يُسجل في العام الجاري.

رقم قياسي للمهاجرين

وأشارت إلى أن بيانات حكومية أظهرت أن 872 شخصًا أبحروا على متن 15 مركبًا صغيرًا، عبروا فيها القنال الإنجليزية أو بحر المانش، وهو جزء من المحيط الأطلسي، الذي يفصل بريطانيا عن فرنسا ويربط بحر الشمال بالمحيط الأطلسي.

وبحسب الصحيفة، فإن الرقم الجديد، الذي سُجل ليوم واحد، يتخطى ما جرى تسجيله في الـ10 من شهر آب/ أغسطس الماضي، عندما قام 756 شخصًا بعبور القنال الإنجليزية.

العدد الكلي للمهاجرين

في حين بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا الشواطئ البريطانية على متن قوارب صغيرة خلال العام الجاري 20973 شخصًا، حيثُ تظهر البيانات انخفاض العدد الكلي للعابرين من المهاجرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما قام 25 ألف شخص بالعبور.

ومؤخرًا، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن شعوره بالإحباط من عمليات العبور، لكنه قال إن العدد شهد انخفاضًا، وفقًا للصحيفة، التي رجحت أن تزداد عمليات عبور المهاجرين الأسبوع الجاري؛ بسبب توقعات بدفء الأجواء واستقرار الطقس.

أزمة اللاجئين ببريطانيا

وانتقدت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة ما وصفته بعدد الناس غير المقبول الذين يجازفون بحياتهم بعمليات العبور الخطرة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يجعل نظام اللجوء المعمول به في البلاد يرزح تحت ثقل غير مسبوق.

ويتزامن قدوم الوافدين الجدد مع حملة تنفذها الوزارة لثني المهاجرين ومهربي البشر عن الهجرة، في حين قال حزب العمال: إن حجم العبور ليوم السبت الماضي يظهر سماح الحكومة لعصابات التهريب الإجرامية بالتحكم بحدود بريطانيا.

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