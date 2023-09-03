إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية أمطار رعدية وسيول حتى الجمعة في معظم المناطق لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية جامعة الطائف للطلاب: اتخذوا الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار الملك سلمان وولي العهد يهنئان ثارمان شانموغاراتنام وصافة الدوري الإسباني شعار برشلونة ضد أوساسونا تركي آل الشيخ: كل ما شفت صورة للملك الموحد عبدالعزيز دعيت له ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد بدء العد التنازلي للاحتفال بـ اليوم الوطني 93
اندلع حريق في مستودع روتشي للنفط في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وفقًا لما ذكر موقع “فونتانكا” الإخباري الروسي على الإنترنت، دون الإعلان عن وقوع ضحايا أو إصابات حتى الآن.
ولم يُعرف سبب الحريق بعد. وتُظهر مقاطع فيديو من المنطقة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عمودًا كبيرًا من الدخان يتصاعد من المنطقة ويمكن سماع عدة انفجارات أمام الكاميرا.
وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن هناك حاليًا 60 رجل إطفاء، و12 مركبة طوارئ في موقع الحادث. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات حتى الآن.
A fire has broken out at an oil depot in St Petersburg, according to reports.
Footage, shared by the Kyiv Post, shows thick plumes of smoke rising over the city.
Live updates 👉 https://t.co/QYEclXwEfa pic.twitter.com/IXxGkzffXw
— Sky News (@SkyNews) September 3, 2023