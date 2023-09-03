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أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق مدينة سانت بطرسبرغ

لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اندلع حريق في مستودع روتشي للنفط في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وفقًا لما ذكر موقع “فونتانكا” الإخباري الروسي على الإنترنت، دون الإعلان عن وقوع ضحايا أو إصابات حتى الآن.

اندلاع حريق هائل

ونشرت قناة “سكاي نيوز” فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط في سان بطرسبرغ، وتظهر اللقطات، التي شاركتها صحيفة كييف بوست، أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق المدينة.
وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إنه تم الإبلاغ عن الحريق لأول مرة في الساعة 10:59 صباحًا بالتوقيت المحلي. وأضافت الوزارة أن حظيرة تبلغ مساحتها 80 × 10 أمتار تحترق، لكن مساحة الحريق بالكامل لا تزال قيد التحديد.

سبب الحريق

ولم يُعرف سبب الحريق بعد. وتُظهر مقاطع فيديو من المنطقة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عمودًا كبيرًا من الدخان يتصاعد من المنطقة ويمكن سماع عدة انفجارات أمام الكاميرا.

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وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن هناك حاليًا 60 رجل إطفاء، و12 مركبة طوارئ في موقع الحادث. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات حتى الآن.

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