Icon

مآثر المؤسس وولاء أهالي المنطقة في احتفالية أدبي الباحة باليوم الوطني Icon ملعب بوليفارد هول قد يستضيف مباريات الهلال Icon زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب دولة عربية Icon طفلة تطلق النار على نفسها Icon وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك الاستيراد والتصدير في بكين Icon مدرب نيوكاسل: البدلاء صنعوا الفارق ضد مانشستر سيتي Icon السعودية وسنغافورة تعلنان تدشين مجلس أعمال مشترك Icon أمانة نجران تطرح 36 فرصة استثمارية في يدمة Icon مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحتفل بإطلاق “معجم الرياض” Icon لحظة انهيار عروسي فاجعة العراق فوق توابيت الضحايا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
خلال التشييع الذي حضره المئات

لحظة انهيار عروسي فاجعة العراق فوق توابيت الضحايا

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
لحظة انهيار عروسي فاجعة العراق فوق توابيت الضحايا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحول عرس عراقي، إلى لحظة موجعة عاشاها أهالي العراق، حيث تحول حفل الزفاف إلى مأساة كبرى وفاجعة هزت العراق، بعد أن قضى أكثر من 100 في حفل زفافهما بإحدى قاعات الزفاف في بلدة الحمدانية بنينوى.

لحظة انهيار العروسين

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لحظات انهيار العروسين، فعلى الرغم من نجاة كل من العروس حنين والعريس ريفان، إلا أنهما فجعا كما المئات من المعازيم بمقتل أفراد من عائلتيهما.

قد يهمّك أيضاً
قمم السودة تحول السعودية لوجهة سياحية عالمية ترتكز على الثقافة الغنية والتراث الفريد

قمم السودة تحول السعودية لوجهة سياحية عالمية ترتكز على الثقافة الغنية والتراث...

سالم الدوسري: كلمات محمد بن سلمان حفزتنا قبل المونديال

سالم الدوسري: كلمات محمد بن سلمان حفزتنا قبل المونديال

فقد التقطت عدسات الكاميرا خلال تشييع الضحايا أمس، لحظات مؤثرة. إذ بدا العريس منهاراً باكياً فيما تمر توابيت الضحايا جنبه خلال التشييع الذي حضره المئات في العراق.

العروس المفجوعة

كما ظهرت فتاة، قيل إنها العروس المفجوعة حنين، ترتمي باكية فوق أحد التوابيت، إلا أن العربية.نت لم تتمكن من التأكد من صحة هذه المعلومة.

وكان أكثر من 100 شخص قضوا في الحريق الهائل الذي شب في قاعة أعراس ببلدة الحمدانية، مساء أمس الأربعاء، فيما أصيب 150 آخرون، إثر حرق الألعاب النارية لأقمشة سريعة الاشتعال كانت معلقة في سقف القاعة، ما أدى إلى انهيار السقف برمته على الضيوف، وامتداد النيران بسرعة هائلة.

لحظة حريق قاعة الأفراح

أوضح المجلس الأعلى للقضاء أن باب الطوارئ في موقع الزفاف كان صغيرًا ومخفيًا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ أن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة.

ودفعت تلك الكارثة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إعلان الحداد العام ثلاثة أيام في أنحاء العراق، في حين استبعدت التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية، إلا أن السلطات أوقفت 14 شخصاً بينهم مالك القاعة. فيما شيعت نينوى الضحايا في جنازة مهيبة شارك فيها المئات من أهالي القتلى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم