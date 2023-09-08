لحظة تعطل مظلة مواطن أثناء قفزه على ارتفاع شاهق

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وثق مقطع فيديو لحظة تعطل مظلة مواطن في سماء السعودية على ارتفاع شاهق.
وبين مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، المواطن وهو يمارس رياضة القفز المظلي، بعدما قفز بمظلته على ارتفاع شاهق عن الأرض.
وتعرضت المظلة لعطل على ما يبدو، فيما أشار مغردون إلى أن المظلي لم يصاب بأذى وهبط بسلام.