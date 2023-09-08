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هبط بسلام دون أذى

لحظة تعطل مظلة مواطن أثناء قفزه على ارتفاع شاهق

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
لحظة تعطل مظلة مواطن أثناء قفزه على ارتفاع شاهق
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة تعطل مظلة مواطن في سماء السعودية على ارتفاع شاهق.

قفز مظلي

وبين مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، المواطن وهو يمارس رياضة القفز المظلي، بعدما قفز بمظلته على ارتفاع شاهق عن الأرض.

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هبطت بسلام

وتعرضت المظلة لعطل على ما يبدو، فيما أشار مغردون إلى أن المظلي لم يصاب بأذى وهبط بسلام.

 

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