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وثق مقطع فيديو لحظة سقوط شابين من جبل بجازان أثناء لعبهما كرة القدم.
وأفادت قناة الإخبارية، أن شخصين سقطا من جبل في الداير بني مالك بجازان أثناء لعبهما كرة القدم، مشيرة إلى أنهما يتمتعان بصحة جيدة، ولا إصابات جراء سقوطهما.
وبين مقطع الفيديو مجموعة شباب يمارسون لعب كرة القدم، بينما يجري اثنان منهما خلف كرة القدم ليتعرضا للسقوط.
وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر منصة إكس، وسط دعوات لهما بالسلامة.
مراسل الإخبارية زاهر المالكي حول سقوط شخصين من جبل في الداير بني مالك بجازان أثناء لعبهما كرة القدم:
الشابان يتمتعان بصحة جيدة، ولا إصابات جراء سقوطهم#الإخبارية pic.twitter.com/ZF4iz7MqcK
— الإخبارية – آخر الأخبار (@EKHNEWS) September 10, 2023