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يتمتعان بصحة جيدة الآن

لحظة سقوط شابين من جبل بجازان أثناء لعبهما كرة القدم

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
لحظة سقوط شابين من جبل بجازان أثناء لعبهما كرة القدم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة سقوط شابين من جبل بجازان أثناء لعبهما كرة القدم.

لا إصابات

وأفادت قناة الإخبارية، أن شخصين سقطا من جبل في الداير بني مالك بجازان أثناء لعبهما كرة القدم، مشيرة إلى أنهما يتمتعان بصحة جيدة، ولا إصابات جراء سقوطهما.

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وبين مقطع الفيديو مجموعة شباب يمارسون لعب كرة القدم، بينما يجري اثنان منهما خلف كرة القدم ليتعرضا للسقوط.

تفاعل واسع

وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر منصة إكس، وسط دعوات لهما بالسلامة.

 

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