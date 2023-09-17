Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة الاتحاد السعودي ضد أولماليك Icon لقطات لمصرع 4 من فريق الإنقاذ اليوناني بليبيا Icon جندي يقتل زميله ويصيب الآخر بالخطأ داخل الجيش الهندي Icon مقطع فيديو يحدد موقف نيمار من المشاركة أمام نافباخور Icon لحظة سقوط طائرة ومقتل جميع ركابها في البرازيل Icon فيسبوك يفشل في الحد من معلومات كورونا المضللة Icon لقطات لـ غرق المطارات في إنجلترا بسبب موجة طقس سيئ Icon الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا Icon إصابة 8 أشخاص في تصادم ملاهٍ بألمانيا Icon ترامب يفند تصريحات بايدن بشأن 11 سبتمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب سوء الأحوال الجوية

لحظة سقوط طائرة ومقتل جميع ركابها في البرازيل

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
لحظة سقوط طائرة ومقتل جميع ركابها في البرازيل
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تحطمت طائرة تقل سياحًا في بارسيلوس بالبرازيل، اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 14.

سقوط طائرة ركاب

وأكد عمدة المدينة، لشبكة CNN Brasil، أن الطائرة تقل 12 سائحًا، بالإضافة إلى الطيار ومساعده، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن برازيل.

قد يهمّك أيضاً
إزالة الأسوار الخارجية عن 50 حديقة في الرياض

إزالة الأسوار الخارجية عن 50 حديقة في الرياض

النيابة العامة تعلن عن 120 وظيفة عبر جدارات

النيابة العامة تعلن عن 120 وظيفة عبر جدارات

وقال الدفاع المدني البرازيلي: إنه لا يوجد ناجون. وكان الركاب متوجهين إلى الموقع لممارسة الصيد الترفيهي ووقع حادث سقوط الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية. وكانت السماء تمطر بغزارة وقت الهبوط، بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن برازيل”.

مقتل جميع الركاب

وقال حاكم ولاية الأمازون ويلسون ليما: “إن الحادث وقع في إقليم بارسيلوس على بُعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية؛ حيث كانت الطائرة متجهة من ماناوس إلى بارسيلوس في رحلة تستغرق قرابة 90 دقيقة؛ مشيرًا إلى أن 12 راكبًا وطاقم الطائرة المكون من شخصين قُتلوا في الحادث”.

بدوره أفاد وزير الأمن في الولاية فينيسيوس ألميدا، بأن جميع الركاب برازيليون وكانوا يقصدون منطقة بارسيلوس السياحية التي تحيط بها حدائق وطنية ومحميات طبيعية لممارسة هواية الصيد.

من جهتها أصدرت شركة طيران ماناوس أيروتاكسي بيانًا أوضحت فيه أنها تُحقق في الأمر، دون ذكر أي تفاصيل عن وفيات أو إصابات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم