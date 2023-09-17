لحظة سقوط طائرة ومقتل جميع ركابها في البرازيل

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تحطمت طائرة تقل سياحًا في بارسيلوس بالبرازيل، اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 14.
وأكد عمدة المدينة، لشبكة CNN Brasil، أن الطائرة تقل 12 سائحًا، بالإضافة إلى الطيار ومساعده، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن برازيل.
وقال الدفاع المدني البرازيلي: إنه لا يوجد ناجون. وكان الركاب متوجهين إلى الموقع لممارسة الصيد الترفيهي ووقع حادث سقوط الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية. وكانت السماء تمطر بغزارة وقت الهبوط، بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن برازيل”.
Flash:
As many as 14 people, including passengers and crew, died after a medium-sized aircraft crashed in Barcelos, #Brazil on Saturday afternoon. The Bandeirante model vehicle was carrying 12 tourists, along with the pilot and co-pilot. #PlaneCrash pic.twitter.com/PkDzuGLmC7
— Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) September 17, 2023
وقال حاكم ولاية الأمازون ويلسون ليما: “إن الحادث وقع في إقليم بارسيلوس على بُعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية؛ حيث كانت الطائرة متجهة من ماناوس إلى بارسيلوس في رحلة تستغرق قرابة 90 دقيقة؛ مشيرًا إلى أن 12 راكبًا وطاقم الطائرة المكون من شخصين قُتلوا في الحادث”.
بدوره أفاد وزير الأمن في الولاية فينيسيوس ألميدا، بأن جميع الركاب برازيليون وكانوا يقصدون منطقة بارسيلوس السياحية التي تحيط بها حدائق وطنية ومحميات طبيعية لممارسة هواية الصيد.
من جهتها أصدرت شركة طيران ماناوس أيروتاكسي بيانًا أوضحت فيه أنها تُحقق في الأمر، دون ذكر أي تفاصيل عن وفيات أو إصابات.