لحظة سقوط طائرة ومقتل جميع ركابها في البرازيل

تحطمت طائرة تقل سياحًا في بارسيلوس بالبرازيل، اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 14.

وأكد عمدة المدينة، لشبكة CNN Brasil، أن الطائرة تقل 12 سائحًا، بالإضافة إلى الطيار ومساعده، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن برازيل.

وقال الدفاع المدني البرازيلي: إنه لا يوجد ناجون. وكان الركاب متوجهين إلى الموقع لممارسة الصيد الترفيهي ووقع حادث سقوط الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية. وكانت السماء تمطر بغزارة وقت الهبوط، بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن برازيل”.

