وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط 33 قتيلاً، فضلاً عن إصابة 3 آخرين من جراء الانفجار. وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل ألسنة اللهب تلتهم المخزن وأعمدت الدخان تتصاعد إلى السماء، بحسب وكالة فرانس برس.

‼️ Huge Warehouse Fire Kills Dozens in Benin 🇧🇯

Around 30 people are thought to have perished in a deadly blaze at a warehouse full of petroleum products in Benin’s Seme Krake municipality on Saturday, according to local media. pic.twitter.com/ZlSDOAS28l

— Black hat (@WorldObserver0) September 23, 2023