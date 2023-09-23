وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط 33 قتيلاً، فضلاً عن إصابة 3 آخرين من جراء الانفجار. وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل ألسنة اللهب تلتهم المخزن وأعمدت الدخان تتصاعد إلى السماء، بحسب وكالة فرانس برس.

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وقال مسؤول في سلطات إنقاذ القانون في بنين، الدولة الواقعة غربي إفريقيا، إن الانفجار وقع في مخزن وقود قريب من سوق الأناناس في المدينة. وأضاف أن النيران التهمت منازل ومركبات قريبة من المخزن.

لحظة الانفجار

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط 33 قتيلاً، فضلا عن إصابة 3 آخرين من جراء الانفجار.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل ألسنة اللهب تلتهم المخزن وأعمدة الدخان تتصاعد إلى السماء.

أهمية البترول في بنين

ويأتي البنزين المهرب في بنين من جارتها الشرقية نيجيريا، المصدر الرئيسي للبترول في إفريقيا، وتتميز أسعار الوقود فيها بالانخفاض مقارنة بأسعارها في بنين.