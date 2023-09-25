لحظة سقوط عشرات القتلى بانفجار مستودع للوقود في قره باغ

أفاد التلفزيون العام الأرميني بوقوع انفجار قوي في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت- أسكيران السريع في قره باغ، وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى.

انفجار قره باغ

وقالت وزارة داخلية الإقليم: “وقع انفجار قوي في مستودع للوقود بالقرب من طريق ستيباناكيرت-أسكيران السريع. وفي الوقت الحالي، تعمل فرق الإنقاذ والفرق الطبية في الموقع”. وأفادت قناة “روسيا اليوم” أن هناك ضحايا وجرحى، وتم نقل العديد منهم إلى المؤسسات الطبية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى والجرحى تجاوز 200 شخص.

In Nagorno-Karabakh, an explosion occurred at a gas storage facility near the highway The number of dead and injured has already exceeded 200 people. pic.twitter.com/UdxTDN6QdX — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2023

لحظة وقوع الانفجار

وتظهر مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان هناك عدد كبير من السيارات مركونة أمام مستودع الوقود وقت الانفجار.

ويغادر المدنيون بـ قره باغ منازلهم بسبب الصراع الدائر هناك. ووفقًا لأحدث البيانات، وصل 6650 نازحًا إلى أرمينيا.