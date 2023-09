لحظة سقوط عشرات القتلى بانفجار مستودع للوقود في قره باغ

أفاد التلفزيون العام الأرميني بوقوع انفجار قوي في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت- أسكيران السريع في قره باغ، وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت وزارة داخلية الإقليم: “وقع انفجار قوي في مستودع للوقود بالقرب من طريق ستيباناكيرت-أسكيران السريع. وفي الوقت الحالي، تعمل فرق الإنقاذ والفرق الطبية في الموقع”. وأفادت قناة “روسيا اليوم” أن هناك ضحايا وجرحى، وتم نقل العديد منهم إلى المؤسسات الطبية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى والجرحى تجاوز 200 شخص.

In Nagorno-Karabakh, an explosion occurred at a gas storage facility near the highway

The number of dead and injured has already exceeded 200 people. pic.twitter.com/UdxTDN6QdX

— NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2023