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أصيب طياران بجروح في الحادث

لحظة سقوط مروحية شرطية في بحيرة بالمجر

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
لحظة سقوط مروحية شرطية في بحيرة بالمجر
المواطن - فريق التحرير

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رصد مقطع فيديو لحظة تحطم مروحية تابعة للشرطة في بحيرة في المجر، فيما تم انتشال شخصين كانا على متنها، مصابين بجروح طفيفة في الحادث.

سقوط مدو

وبين مقطع الفيديو المتداول، المروحية وهي تهبط بسرعة في المياه على الشاطئ الجنوبي لبحيرة بالاتون.

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وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه تم إنقاذ أفراد الطاقم بواسطة قارب بالقرب من موقع الحادث، ورغم أن الطيارين تم نقلهما جوًا من مكان الحادث بواسطة مروحية إنقاذ، إلا أنهما لحسن الحظ لم يصابا بجروح خطيرة.

التحقيق في الحادث

وذكرت قيادة الشرطة المجرية أن المروحية من طراز MD-500E سقطت في مياه البحيرة لأسباب غير واضحة حاليًا، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

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