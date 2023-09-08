الهلال والأهلي والنصر ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقًا بالميركاتو تفاصيل تعديل نظام خدمة الأفراد.. صرف بدل ترحيل للفرد عند تعيينه لأول مرة لحظة سقوط مروحية شرطية في بحيرة بالمجر جواو بيدرو يصل بريدة لبدء مشواره مع التعاون الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مقدونيا الشمالية منتخب البرتغال يسعى لمواصلة التألق بتصفيات يورو 2024 الفتح يعلن رحيل فران فيلث خطيب المسجد النبوي: العفو وكظم الغيظ من أعظم القربات إلى الله إحباط تهريب أكثر من 183 ألف حبة كبتاجون في منفذ البطحاء الدفاع المدني: ابقوا في أماكن آمنة وابتعدوا عن أماكن تجمُّع السيـول
رصد مقطع فيديو لحظة تحطم مروحية تابعة للشرطة في بحيرة في المجر، فيما تم انتشال شخصين كانا على متنها، مصابين بجروح طفيفة في الحادث.
وبين مقطع الفيديو المتداول، المروحية وهي تهبط بسرعة في المياه على الشاطئ الجنوبي لبحيرة بالاتون.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه تم إنقاذ أفراد الطاقم بواسطة قارب بالقرب من موقع الحادث، ورغم أن الطيارين تم نقلهما جوًا من مكان الحادث بواسطة مروحية إنقاذ، إلا أنهما لحسن الحظ لم يصابا بجروح خطيرة.
وذكرت قيادة الشرطة المجرية أن المروحية من طراز MD-500E سقطت في مياه البحيرة لأسباب غير واضحة حاليًا، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.
لحظة تحطم مروحية تابعة للشرطة في بحيرة بالمجر أثناء تدريب الشرطة الجوية ، والسلطات تعلن إنقاذ الطاقم المكون من شخصين دون إصابات خطيرة #شاهد_سكاي #المجر pic.twitter.com/tpjWdart8S
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 8, 2023