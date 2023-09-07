لقطات لصفع رئيس شركة طيران أمريكية بفطيرة على وجهه طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب في مسارات الثانوية لحظة سقوط مصعد بداخله 5 إندونيسيين من علو مرتفع هبوط تدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة في السعودية البريطانيون يشهدون أسوأ انخفاض في المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي 3 خطوات للإبلاغ عن السيارة المسروقة عبر أبشر الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا مواطن غاضب من ترك القطط أمام محله لإبراء الذمة القضاء الفرنسي يحظر العباءة في المدارس تعاطي الحشيش وراء ارتفاع حوادث السيارات بكندا
وثق مقطع فيديو متداول لقطات للحظة انهيار مصعد في إندونيسيا بعدما ركب رجلان و3 نساء.
وأظهر الفيديو المتداول لحظة وفاة 5 أشخاص بأحد منتجعات جزيرة بالي بعدما ركب رجلين و3 نساء مصعد في منتجع Ayuterra فانقطع السلك الفولاذي الذي يسحب المصعد وانهار بهم.
وبحسب وسائل الإعلام، يقول شرطي التحقيق بأن وتد الأمان الذي يوقف حركة الكبينة عند حدوث خلل لم يعمل فانهار بهم من علو مرتفع وسقطوا بسرعة عالية وماتوا.