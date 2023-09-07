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انقطع السلك الفولاذي الذي يسحب المصعد وانهار بهم

لحظة سقوط مصعد بداخله 5 إندونيسيين من علو مرتفع

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
لحظة سقوط مصعد بداخله 5 إندونيسيين من علو مرتفع
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات للحظة انهيار مصعد في إندونيسيا بعدما ركب رجلان و3 نساء.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة وفاة 5 أشخاص بأحد منتجعات جزيرة بالي بعدما ركب رجلين و3 نساء مصعد في منتجع Ayuterra فانقطع السلك الفولاذي الذي يسحب المصعد وانهار بهم.

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وبحسب وسائل الإعلام، يقول شرطي التحقيق بأن وتد الأمان الذي يوقف حركة الكبينة عند حدوث خلل لم يعمل فانهار بهم من علو مرتفع وسقطوا بسرعة عالية وماتوا.

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