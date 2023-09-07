لحظة سقوط مصعد بداخله 5 إندونيسيين من علو مرتفع

وثق مقطع فيديو متداول لقطات للحظة انهيار مصعد في إندونيسيا بعدما ركب رجلان و3 نساء.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة وفاة 5 أشخاص بأحد منتجعات جزيرة بالي بعدما ركب رجلين و3 نساء مصعد في منتجع Ayuterra فانقطع السلك الفولاذي الذي يسحب المصعد وانهار بهم.

وبحسب وسائل الإعلام، يقول شرطي التحقيق بأن وتد الأمان الذي يوقف حركة الكبينة عند حدوث خلل لم يعمل فانهار بهم من علو مرتفع وسقطوا بسرعة عالية وماتوا.