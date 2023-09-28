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سييم نقل ترافيس كينغ إلى مركز بروك الطبي العسكري

لحظة وصول الجندي الأمريكي بعد طرده من كوريا الشمالية

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
لحظة وصول الجندي الأمريكي بعد طرده من كوريا الشمالية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشفت لقطات جديدة، اليوم الخميس، لحظة إطلاق سراح الجندي الأمريكي ترافيس كينج، من كوريا الشمالية، فيما أعلنت السلطات في كوريا الشمالية إنه تم طرد جندي أمريكي اجتاز الحدود إلى البلاد عبر السياج الحدودي المدجج بالسلاح بين الكوريتين في يوليو الماضي.

لحظة وصول الجندي الأمريكي

ورصدت اللقطات، التي نشرتها شبكة “سي إن إن” لحظة ظهور الجندي الأمريكي، وهو ينزل من الطائرة بعد هبوطه في كيلي فيلد بالقرب من سان أنطونيو في وقت مبكر من اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023. فيما أُعيد كينج، إلى حجز الولايات المتحدة من كوريا الشمالية.

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وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ عاد إلى الأراضي الأمريكية، اليوم الخميس، بعد أسابيع من عبوره إلى كوريا الشمالية. وسافر كينغ على متن رحلة عسكرية أمريكية، وهبط في كيلي فيلد في قاعدة سان أنطونيو-فورت سام هيوستن المشتركة، بحسب “سي إن إن”.

طرد الجندي الأمريكي

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أمس الأربعاء، أن بيونغ يانغ قررت طرد كينغ الذي دخل أراضيها في يوليو/تموز خلال جولة في المنطقة الأمنية المشتركة في قلب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين. وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN أمس الأربعاء إنه من المتوقع أن يتم نقل كينغ إلى مركز بروك الطبي العسكري في سان أنطونيو عند عودته، والذي لديه برنامج مخصص لمساعدة الأمريكيين على التأقلم مع الحياة الطبيعية بعد الاعتقال.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن كينج، وهو ضابط مبتدئ في سلاح الفرسان، عبر الحدود إلى كوريا الشمالية عمدًا ودون تصريح في يوليو/تموز. وتم إطلاق سراح كينغ من منشأة احتجاز في كوريا الجنوبية قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من ركضه عبر خط ترسيم الحدود، وهي العقوبة التي يبدو أنها تنبع من حادثة وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث زُعم أنه دفع ولكم ضحية على وجهه في نادٍ في سيول. وفقًا لوثائق المحكمة.

احتجاز الجندي الأمريكي في كوريا الشمالية

وفي اليوم السابق لعبوره إلى كوريا الشمالية، كان من المفترض أن يستقل كينغ رحلة إلى تكساس، حيث كان سيواجه إجراءات تأديبية. ولكن بعد أن أطلق مرافقو الجيش سراحه عند نقطة تفتيش أمنية في مطار إنتشون الدولي بالقرب من سيول، غادر كينغ المطار بمفرده.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أمس الأربعاء، أن السلطات في كوريا الشمالية انتهت من استجواب الجندي ترافيس كينغ.

دخل سرًّا

وأضافت الوكالة أن الجندي أقر بدخول أراضي كوريا الشمالية بشكل غير قانوني؛ لأنه عانى من شعور سيئ بسبب سوء المعاملة اللا إنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي.

وكان كينغ قد ركض إلى داخل كوريا الشمالية في يوليو الماضي، أثناء قيامه بجولة في الجانب الجنوبي من قرية ديسونغ دونغ، أو قرية الهدنة كما تعرف، بين الكوريتين.

أزمة دبلوماسية جديدة

كان الجندي ترافيس كينغ قد انطلق إلى داخل حدود كوريا الشمالية في 18 يوليو أثناء قيامه بجولة في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود؛ مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية المسلحة نوويًّا.

انضم كينغ إلى الجيش الأمريكي في يناير 2021، وكان يخدم ضمن قوة في كوريا الجنوبية في سياق الالتزام الأمني الأمريكي المستمر منذ عقود تجاه ذلك البلد.

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