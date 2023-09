لحظة وصول الجندي الأمريكي بعد طرده من كوريا الشمالية

كشفت لقطات جديدة، اليوم الخميس، لحظة إطلاق سراح الجندي الأمريكي ترافيس كينج، من كوريا الشمالية، فيما أعلنت السلطات في كوريا الشمالية إنه تم طرد جندي أمريكي اجتاز الحدود إلى البلاد عبر السياج الحدودي المدجج بالسلاح بين الكوريتين في يوليو الماضي.



ورصدت اللقطات، التي نشرتها شبكة “سي إن إن” لحظة ظهور الجندي الأمريكي، وهو ينزل من الطائرة بعد هبوطه في كيلي فيلد بالقرب من سان أنطونيو في وقت مبكر من اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023. فيما أُعيد كينج، إلى حجز الولايات المتحدة من كوريا الشمالية.



وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ عاد إلى الأراضي الأمريكية، اليوم الخميس، بعد أسابيع من عبوره إلى كوريا الشمالية. وسافر كينغ على متن رحلة عسكرية أمريكية، وهبط في كيلي فيلد في قاعدة سان أنطونيو-فورت سام هيوستن المشتركة، بحسب “سي إن إن”.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أمس الأربعاء، أن بيونغ يانغ قررت طرد كينغ الذي دخل أراضيها في يوليو/تموز خلال جولة في المنطقة الأمنية المشتركة في قلب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين. وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN أمس الأربعاء إنه من المتوقع أن يتم نقل كينغ إلى مركز بروك الطبي العسكري في سان أنطونيو عند عودته، والذي لديه برنامج مخصص لمساعدة الأمريكيين على التأقلم مع الحياة الطبيعية بعد الاعتقال.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن كينج، وهو ضابط مبتدئ في سلاح الفرسان، عبر الحدود إلى كوريا الشمالية عمدًا ودون تصريح في يوليو/تموز. وتم إطلاق سراح كينغ من منشأة احتجاز في كوريا الجنوبية قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من ركضه عبر خط ترسيم الحدود، وهي العقوبة التي يبدو أنها تنبع من حادثة وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث زُعم أنه دفع ولكم ضحية على وجهه في نادٍ في سيول. وفقًا لوثائق المحكمة.

وفي اليوم السابق لعبوره إلى كوريا الشمالية، كان من المفترض أن يستقل كينغ رحلة إلى تكساس، حيث كان سيواجه إجراءات تأديبية. ولكن بعد أن أطلق مرافقو الجيش سراحه عند نقطة تفتيش أمنية في مطار إنتشون الدولي بالقرب من سيول، غادر كينغ المطار بمفرده.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أمس الأربعاء، أن السلطات في كوريا الشمالية انتهت من استجواب الجندي ترافيس كينغ.

وأضافت الوكالة أن الجندي أقر بدخول أراضي كوريا الشمالية بشكل غير قانوني؛ لأنه عانى من شعور سيئ بسبب سوء المعاملة اللا إنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي.

وكان كينغ قد ركض إلى داخل كوريا الشمالية في يوليو الماضي، أثناء قيامه بجولة في الجانب الجنوبي من قرية ديسونغ دونغ، أو قرية الهدنة كما تعرف، بين الكوريتين.

كان الجندي ترافيس كينغ قد انطلق إلى داخل حدود كوريا الشمالية في 18 يوليو أثناء قيامه بجولة في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود؛ مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية المسلحة نوويًّا.

انضم كينغ إلى الجيش الأمريكي في يناير 2021، وكان يخدم ضمن قوة في كوريا الجنوبية في سياق الالتزام الأمني الأمريكي المستمر منذ عقود تجاه ذلك البلد.

A US soldier who ran across the border into North Korea has arrived back to the United States.

It remains unclear why Private Travis King crossed the border during a sightseeing trip – and American officials have refused to be drawn on his punishment 👉 https://t.co/9lgh0f3v8D pic.twitter.com/P55rVosM9Q

— Sky News (@SkyNews) September 28, 2023