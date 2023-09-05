مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023 لفتة إنسانية.. معلم يدفع طالبًا من ذوي الإعاقة خلال مباراة كرة قدم الفراج: مشوار الاتحاد صعب في مونديال الأندية السفير الإيراني لدى السعودية يباشر مهامه من الرياض وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية حميدان التركي في مقطع صوتي: أحتاج دعواتكم معهد الإدارة العامة يحدد آخر مهلة لتبليغ قائمة الاحتياط الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
وثق مقطع فيديو لفتة إنسانية من معلم تجاه أحد الطلاب من ذوي الإعاقة، لإسعاده بالمشاركة في مباراة كرة قدم.
وظهر المعلم وهو يصطحب الطفل للمشاركة مع باقي زملائه في مباراة كرة قدم، حيث كان يجري بكرسي الطالب في ساحة الملعب من أجل إسعاده وإدخال الفرحة عليه.
ونشر الفنان فايز المالكي الفيديو على حسابه بمنصة “إكس”، وعلق بالقول “معلم عظيم.. شكرًا لكل معلم ومعلمة شكرًا وشكرًا لا تكفيكم”.
وقال الدكتور سعود العمر استشاري طب الأطفال والمراهقين “الراحمون يرحمهم الرحمن.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. هي أشياء لا تشترى، ولكنها فطرة ورحمة يضعها الله في قلوب عباده”.
وأضاف “هذا المعلم جزاه الله خيرًا، يبعث رسالة مفادها أن التعليم لا يقتصر على الفصول والمناهج، وإنما ثمة رسائل وقيم يعلمها لهم بالقدوة”.
وأشار عبدالعزيز الشمري “جبر الخواطر أجره عظيم عند الله.. ومن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على الناس”، وتابع فهد العنزي “بادرة جميلة الله يجازيه خيرًا”.
معلم عظيم#وزارة_التربية_والتعليم
شكرا لكل معلم ومعلمة شكرا وشكرا لا تكفيكم pic.twitter.com/kwovmnLOUo
— فايز المالكي (@fayez_malki) September 5, 2023