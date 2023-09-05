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من أجل جبر خاطره وإسعاده

لفتة إنسانية.. معلم يدفع طالبًا من ذوي الإعاقة خلال مباراة كرة قدم

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
لفتة إنسانية.. معلم يدفع طالبًا من ذوي الإعاقة خلال مباراة كرة قدم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لفتة إنسانية من معلم تجاه أحد الطلاب من ذوي الإعاقة، لإسعاده بالمشاركة في مباراة كرة قدم.

وظهر المعلم وهو يصطحب الطفل للمشاركة مع باقي زملائه في مباراة كرة قدم، حيث كان يجري بكرسي الطالب في ساحة الملعب من أجل إسعاده وإدخال الفرحة عليه.

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دعوات وشكر

ونشر الفنان فايز المالكي الفيديو على حسابه بمنصة “إكس”، وعلق بالقول “معلم عظيم.. شكرًا لكل معلم ومعلمة شكرًا وشكرًا لا تكفيكم”.

وقال الدكتور سعود العمر استشاري طب الأطفال والمراهقين “الراحمون يرحمهم الرحمن.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. هي أشياء لا تشترى، ولكنها فطرة ورحمة يضعها الله في قلوب عباده”.

وأضاف “هذا المعلم جزاه الله خيرًا، يبعث رسالة مفادها أن التعليم لا يقتصر على الفصول والمناهج، وإنما ثمة رسائل وقيم يعلمها لهم بالقدوة”.

جبر الخواطر عظيم

وأشار عبدالعزيز الشمري “جبر الخواطر أجره عظيم عند الله.. ومن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على الناس”، وتابع فهد العنزي “بادرة جميلة الله يجازيه خيرًا”.

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