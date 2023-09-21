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خلال تواجدهما في نيويورك

لقاء عابر بين فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني: ننتظركم في السعودية

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
لقاء عابر بين فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني: ننتظركم في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقاء عابرًا بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال تواجدهما في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وألقى وزير الخارجية الإيراني السلام على الأمير فيصل قائلًا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف صحتكم؟ ليرد وزير الخارجية الأمير فيصل: بخير والحمد لله، وتابع عبداللهيان: كيف حال سمو ولي العهد بلغه تحياتنا وفي انتظاركم في إيران.

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ورد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على نظيره الإيراني: أبلغه إن شاء الله، فخامة الرئيس طيب (في إشارة للرئيس الإيراني) ونحن في انتظاركم في المملكة إن شاء الله.

وزير الخارجية رئيسًا لوفد المملكة

ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة لترأس وفد المملكة المشارك في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وسيشارك وزير الخارجية، في عدة اجتماعات رسمية لبحث المستجدات على الساحة الدولية، والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز دعائم الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة القضايا التي تخص تنمية الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما سيشارك في عدد من الاجتماعات الوزارية التي ستعقد في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. وسيعقد وزير الخارجية على هامش الجمعية العامة عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ومع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

https://x.com/alarabiya_ksa/status/1704576477566578975?s=48

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