محمد بن سلمان لـ Fox News: أحب الرياضة وتفاجأنا بالفوز على الأرجنتين لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية من محمد بن سلمان إلى الداخل والخارج لقاء محمد بن سلمان.. أمن واستقرار المنطقة من أولويات قيادة السعودية لقاء محمد بن سلمان.. للسعودية الحق في إقامة علاقات متوازنة مع جميع القوى أمن الوطن وسلامة الشعب السعودي ومصالحه العُليا من أولويات محمد بن سلمان محمد بن سلمان لـ fox news: أحب الغوص والمشي بين الجبال انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.63 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وسماء غائمة في 8 مناطق محمد بن سلمان : أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها
شدد لقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع قناة fox news الأمريكية، على أن السعودية تؤمن أنه لا يُمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تدخل عهدًا جديدًا من التنمية والازدهار من دون تجاوز صراعات الماضي وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وهو ما يستدعي العمل على مُعالجة جميع القضايا المُهددة للأمن والسلم الدوليين؛ وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.
"هدفنا أن تعيش كل دول المنطقة بشكل جيد". #لقاء_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/dSo2ktGDaQقد يهمّك أيضاً
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 21, 2023
وأكد ولي العهد خلال اللقاء أن السعودية تسعى لأن يتحول الشرق الأوسط إلى منطقة تكون أولوية حكوماتها هي التنمية، والتعاون الاقتصادي، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهو نهجٌ راسخ يعمل عليه سمو ولي العهد مع رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة.
توازن القوى في الشرق الأوسط كما يراه #ولي_العهد. #لقاء_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/C3aGx6YN0N
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 21, 2023
ويؤكد المراقبون، أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك فُرصًا كبيرة لإقامة شراكات اقتصادية متكاملة بين دولها والتي يُشكل الشباب الغالبية العظمى من مجتمعاتها، وتزخر بموارد طبيعية ومواطنين ذوي قدرات علمية عالية، ويأمل ولي العهد أن يأتي اليوم الذي تواكب فيه دولها ما تشهده السعودية من تطورات.
فيديو | الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية ذو حنكة وبعد نظر..
قالوا عن الرؤية إنها ستفشل.. لكنها أصبحت حقيقة وفتحت الأعين وأطلقت الألسن بين متحفز للمشاركة ومنبهر بالتفاصيل ومترقب لكل جديد#الإخبارية pic.twitter.com/JMDumZOkgo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2023
وشدد اللقاء أيضاً على أن موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابتٌ وراسخ (لا سلام من دون عدالة)، حيث تعمل بالتعاون مع الولايات المُتحدة الأمريكية على مسعى لتحقيق تقدم ملموس يُسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ويُحافظ على مبدأ حل الدولتين.
وتطرق لقاء الأمير محمد بن سلمان لأمن المنطقة، مؤكداً أن أمن واستقرار المنطقة يُعد من أولويات قيادة السعودية وهو ما لا يُمكن تحقيقه دون مواصلة الحرب على تنظيمات التطرف والإرهاب التي تتغذى على إطالة أمد الأزمات والصراعات، وتحييد كل ما يُمكن أن يُدخل المنطقة في سباق تسلح نووي.
فيديو | #ولي_العهد لـ Fox News: لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا أحد يستطيع استخدامها والعالم لا يستطيع تحمل هيروشيما جديدة#لقاء_محمد_بن_سلمان #صحيفة_المواطن #السعودية
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 20, 2023