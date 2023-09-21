لقاء محمد بن سلمان.. أمن واستقرار المنطقة من أولويات قيادة السعودية

شدد لقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع قناة fox news الأمريكية، على أن السعودية تؤمن أنه لا يُمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تدخل عهدًا جديدًا من التنمية والازدهار من دون تجاوز صراعات الماضي وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وهو ما يستدعي العمل على مُعالجة جميع القضايا المُهددة للأمن والسلم الدوليين؛ وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.

الأولوية هي التنمية والمستقبل الأفضل

وأكد ولي العهد خلال اللقاء أن السعودية تسعى لأن يتحول الشرق الأوسط إلى منطقة تكون أولوية حكوماتها هي التنمية، والتعاون الاقتصادي، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهو نهجٌ راسخ يعمل عليه سمو ولي العهد مع رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة.

فرص كبيرة وشراكات استراتيجية

ويؤكد المراقبون، أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك فُرصًا كبيرة لإقامة شراكات اقتصادية متكاملة بين دولها والتي يُشكل الشباب الغالبية العظمى من مجتمعاتها، وتزخر بموارد طبيعية ومواطنين ذوي قدرات علمية عالية، ويأمل ولي العهد أن يأتي اليوم الذي تواكب فيه دولها ما تشهده السعودية من تطورات.

فيديو | الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية ذو حنكة وبعد نظر.. قالوا عن الرؤية إنها ستفشل.. لكنها أصبحت حقيقة وفتحت الأعين وأطلقت الألسن بين متحفز للمشاركة ومنبهر بالتفاصيل ومترقب لكل جديد#الإخبارية pic.twitter.com/JMDumZOkgo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2023

وشدد اللقاء أيضاً على أن موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابتٌ وراسخ (لا سلام من دون عدالة)، حيث تعمل بالتعاون مع الولايات المُتحدة الأمريكية على مسعى لتحقيق تقدم ملموس يُسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ويُحافظ على مبدأ حل الدولتين.

أمن واستقرار المنطقة

وتطرق لقاء الأمير محمد بن سلمان لأمن المنطقة، مؤكداً أن أمن واستقرار المنطقة يُعد من أولويات قيادة السعودية وهو ما لا يُمكن تحقيقه دون مواصلة الحرب على تنظيمات التطرف والإرهاب التي تتغذى على إطالة أمد الأزمات والصراعات، وتحييد كل ما يُمكن أن يُدخل المنطقة في سباق تسلح نووي.