لقاء محمد بن سلمان.. حوار القرن عندما تتحدث الثقة والاعتزاز

تتوالى ردود الفعل المحلية والعالمية بعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عبر قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، حيث تناول فيه الكثير من الموضوعات الحيوية والاستراتيجية على الصعيد العالمي والإقليمي أيضًا.

حوار القرن

وقال الكاتب السياسي فهيم الحامد، عبر منشور له بمنصة “إكس” اليوم الخميس، “حوار القرن، عندما تتحدث الثقة والاعتزاز”.

وأضاف “المملكة أكبر قصة نجاح في العالم”. وأرفق تعليقه بفيديو لمقابلة ولي العهد الكاملة عبر قناة فوكس نيوز.

حوار القرن .. عندما تتحدث الثقة والاعتزاز ..المملكة اكبر قصة نجاح في العالم .. #لقاء_محمد_بن_سلمان https://t.co/u5GbdEARJ1 — F. Alhamid فهيم الحامد (@Falhamid2) September 21, 2023

أسرع اقتصادات مجموعة العشرين

تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن جزيرة سندالة ومشروع نيوم، قائلاً إنها رؤية كبيرة ونتفاجأ كل يوم ببلوغنا الهدف بشكل أسرع مما نتوقعه، ثم نتوسع إلى طموح أكبر وهدف جديد. وأوضح أن الاقتصاد السعودي غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20.

وأضاف في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن “الاقتصاد السعودي رقم 17 عالميًا، ويمكننا العودة ضمن قائمة الـ 7”. وقال “كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ20 نموًا، هدفنا الوصول بالسعودية للأفضل، وتحويل التحديات إلى فرص”.

حوار القرن .. عندما تتحدث الثقة والاعتزاز ..المملكة اكبر قصة نجاح في العالم .. #لقاء_محمد_بن_سلمان https://t.co/u5GbdEARJ1 — F. Alhamid فهيم الحامد (@Falhamid2) September 21, 2023

الاستثمار في السياحة

ولفت إلى أن استثمار السعودية في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7%. وأكد ولي العهد السعودي أنه تم وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر لرؤية 2030.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى “أنه يتم العمل على إنجاز بعض الأمور التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه”. وقال “لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديًا. أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها”.

الممر الاقتصادي العالمي

وبشأن الممر الاقتصادي الذي أعلن عنه ولي العهد خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين في الهند مؤخرًا، قال الأمير محمد بن سلمان إن الممر الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا سيوفر الوقت والمال.

وأضاف : “من المهم وجود خطة لوجستية جيدة، لذلك سيقلل هذا الممر نقل البضائع من الهند إلى أوروبا بمقدار يصل من 3 إلى 6 أيام”.

المفاوضات مع إسرائيل والقضية الفسلطينية

وحول ملف القضية الفلسطينية، نفى الأمير محمد بن سلمان تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل، لافتًا إلى أنها تتقدم يومًا بيوم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات، وأضاف: هناك مقاربة من إدارة الرئيس بايدن للوصول إلى تلك النقطة”.

وقال: “بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج لحل هذا الجزء… ولدينا استراتيجية مفاوضات جيدة تتواصل حتى الآن”.

وأضاف: “أريد حقًا أن أرى حيـاة جيدة للفلسطينيين، لذا أود إكمال المفاوضات مع إدارة بايدن لضمان ذلك”، لافتًا إلى أنه ولأول مرة تبدو المفـاوضات حول التطبيـع مع إسرائيل حقيقية وجادة و”سنرى كيف تسير”.

أضخم اتفاق منذ الحرب الباردة

وتابع “يجب أن نرى إلى أين سنصل. نأمل أننا سنصل إلى مكان سيسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبًا في الشرق الأوسط”.

وقال ولي العهد :” إذا أحدثنا خرقًا بالتوصل لاتفاق يمنح الفلسطينيين احتياجاتهم ويجعل المنطقة هادئة، فسنعمل مع أي شخص يقود إسرائيل”.

وأشار إلى أنه في حال نجحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.

الاتفاق الدفاعي بين السعودية وأمريكا

وأشار ولي العهد إلى أن السعودية من أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية، فهمي ضمن أكبر 5 مشترين من أمريكا، ولدى السعودية الكثير من الروابط الأمنية والعسكرية التي تقوي موقف السعودية في الشرق الأوسط، وتقوي موقف أمريكا عالميًا خصوصًا في الشرق الأوسط.

وتابع موجهًا حديثه للمذيع الأمريكي: أنتم لا تريدون رؤية السعودية تنقل تسليحها من أمريكا إلى بلد آخر، لذلك فإن هذه الوثيقة ستقوي مصالح أمريكا الأمنية والعسكرية، كما ستوفر على السعودية الجهد الذي سينتج عن الانتقال إلى بلد آخر”.

المفاوضات مع إيران

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تريد من إيران أن تعمل مع دول المنطقة بشكل إيجابي. وأوضح أن المملكة يجب أن تكون مستقرة لنحقق أهدافها، وأنها تتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديًا.

وأضاف ولي العهد، أن إيران تتعامل مع المصالحة التي أجريت مع المملكة بشكل جدي. وقال إن الصين هي من اختارت التوسط بين السعودية وبين الإيرانيين. كذلك عبر عن قلق المملكة من حصول أي دولة على أسلحة نووية، لافتاً إلى أنه لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها، وأن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.

سلاح نووي

وشدد ولي العهد، في مقابلته مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، على أن بلاده ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولاً.

ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان “إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل، لأسباب أمنية ومن أجل توازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك”.

وأضاف أن “حيازة السلاح النووي لا فائدة منه… وإن استعملته فسيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم”، لافتًا إلى أن “العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية.”

أزمة اليمن

وحول الأزمة اليمنية، أكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم والمستقبل ونتطلع إلى حل سياسي مستدام.

وأضاف: “نتطلع لأن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًا، والمملكة العربية السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل، ونتطلع لحل سياسي مُستدام”.

الانضمام لمجموعة بريكس

وأكد ولي العهد السعودي أن مجموعة دول “بريكس” ليست ضد أمريكا، بدليل وجود حلفاء واشنطن داخلها، و”بريكس” ليس تحالفًا سياسيًا، مشيرًا إلى أنه على تواصل مستمر مع الرئيس الصيني.

وقال “لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة، إن انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها أمريكا”.

الحرب في أوكرانيا

وبشأن موقف السعودية من الحرب الروسية في أوكرانيا، وصف ولي العهد بأن ما يجري هناك شيء سيء لا نريد رؤيته، موضحًا أن المملكة العربية السعودية صوتت ضد ذلك، ولكن لدى روسيا أعذار لما فعلته بشأن توسيع حلف الناتو.

وتابع: لدينا علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، لذلك نحاول بذل أفضل ما في وسعنا لحل هذه المشكلة.

النفط والسياسة الاقتصادية

ورداً على سؤال حول سياسات المملكة النفطية قال ولي العهد السعودي: “سياسة المملكة البترولية يحكمها العرض والطلب، ونحن ملتزمون باستقرار أسواق النفط”.

وتابع “إننا فقط نراقب العرض والطلب، فإذا حدث نقص في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو سد هذا النقص. وإذا كان هناك فائض في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو ضبط ذلك من أجل استقرار السوق”.

حديث ولي العهد بشأن مقتل خاشقجي

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إن أي شخص متورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 يقضي عقوبة في السجن، ووصف الحادث بأنه خطأ ومؤلم.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: “نحن نتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تتخذها أي دولة، وفعلنا ذلك في السعودية وتم إغلاق القضية”.

وتابع: “كما نحاول إصلاح النظام الأمني للتأكد من أن هذا النوع من الأخطاء لن يحدث مرة أخرى، ويمكننا أن نرى في السنوات الخمس الماضية لم يحدث شيء من هذه الأشياء، هذا ليس مما تفعله المملكة العربية السعودية”.

أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21

وأوضح الأمير محمد بن سلمان: “أقول للمترددين عن زيارة المملكة إن السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21”.

وأضاف “وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى، ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد”.