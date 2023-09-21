لقاء محمد بن سلمان.. للسعودية الحق في إقامة علاقات متوازنة مع جميع القوى أمن الوطن وسلامة الشعب السعودي ومصالحه العُليا من أولويات محمد بن سلمان محمد بن سلمان لـ fox news: أحب الغوص والمشي بين الجبال انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.63 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وسماء غائمة في 8 مناطق محمد بن سلمان : أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها محمد بن سلمان لـ fox news: نستعد للإعلان عن رؤية 2040 خلال 4 سنوت ميزة خفية في تحديث آي أو إس 17 تجعل هواتف آيفون أكثر سرعة رضيعة هندية بـ 26 إصبعًا
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في حواره مع قناة fox news الأمريكية، أن الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المُتحدة الأمريكية مُهمة ومُفيدة للبلدين والمنطقة والعالم، وأسهمت خلال العقود الثمانية الماضية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال تعاون وثيق أسفر عن هزيمة أخطر تنظيمين إرهابيين (القاعدة وداعش).
#ولي_العهد: الاتفاقيات المُرتقبة مع الولايات المُتحدة مُفيدة للبلدين ولأمن المنطقة والعالم#لقاء_محمد_بن_سلمان #صحيفة_المواطن #السعودية https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/QiujBaTIsnقد يهمّك أيضاً
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 20, 2023
وشدد الأمير محمد بن سلمان، خلال الحوار، على أن للسعودية الحق في إقامة علاقات متوازنة مع جميع القوى في العالم، ولكن كانت ولا تزال الولايات المُتحدة هي الشريك الاستراتيجي الأهم، وتطوّر علاقات السعودية مع الصين (على سبيل المثال) لا يُمكن أن يكون على حساب أمريكا أو يقوّض الشراكة معها.
فيديو | كيف ترى المملكة خلال الـ 20 أو 30 سنة المقبلة ؟#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يجيب لـ Fox NEWS #لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/krOLUtHlBx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2023
كذلك أكد اللقاء أن السعودية مُلتزمة تجاه استقرار أسواق النفط، وقراراتها بخفض الإنتاج قائمة على مُعادلة العرض والطلب ولا تخضع لأي عوامل أو تأثيرات سياسية، ولا نية لديها لتسعير النفط بعملة غير عملة الدولار الأمريكي.
أما عن المشروع النووي الذي تطمح السعودية لبنائه، فهو ذو طابع سلمي، وستتم الاستفادة فيه من مخزونات اليورانيوم الموجودة في أراضي السعودية، وموقفها ثابت وواضح تجاه خلو المنطقة من الأسلحة النووية بشكل قاطع.
فيديو | أبرز ما جاء في حديث #ولي_العهد لفوكس نيوز #لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/KfjsEAixLS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2023
و تسعى السعودية خلال مُباحثاتها مع الولايات المُتحدة الأمريكية لصيغة توافقية تُرضي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يقوم على مبدأ حل الدولتين لرسم مُستقبل جديد للمنطقة، وأي مُعالجة تُلغي هذا المبدأ ستُشكل خطرًا يُهدد أمن وسلم المنطقة.
فيديو | #ولي_العهد لـ Fox News: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاق بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة#لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2023
ويؤكد المراقبون، أن علاقات السعودية مع الجميع تجعلها في موقف أقوى ووسيطًا موثوقًا للتوسط في الصراعات، وهذا ما تعمل عليه من خلال اتصالاتها بالروس أو الأوكرانيين وغيرهما، أو انفتاحها على مجموعة بريكس التي لا تُمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأمريكا أو الغرب.
فيديو | #ولي_العهد لـ Fox News: إسهام الرياضة في الناتج المحلي للمملكة كان 0.4% والآن أصبح 1.5%#لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/WPrBGy4Amc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2023
كذلك أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تُرحب بالنقد ولا تخشاه، والتقارير التي تتحدث عن خلاف ذلك غير دقيقة، كما أن استثمارها في الرياضة يأتي من أجل شعبها وليس لإرضاء العالم، والحديث عن مزاعم الغسيل الرياضي فكرة سخيفة.
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لـ Fox News: إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ فسأستمر في ممارسة الغسيل الرياضي
#لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/Wp4NS380u6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2023
فيديو | #ولي_العهد لـ Fox News: أنا مُحب للرياضة#لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/ie7AG7Bwdn
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) September 21, 2023