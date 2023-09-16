وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الحادثة وقعت في مطار ميامي الدولي بولاية كاليفورنيا.

ووقعت عمليات السرقة، كما أظهرت كاميرات المراقبة، أثناء الإشراف عناصر الأمن على تفتيش أمتعة المسافرين.

TSA agents at Miami International Airport caught stealing $600 from a passenger's walletpic.twitter.com/1P4vOBDzeY — Breaking News (@NewsJunkieBreak) September 15, 2023

تفاصيل السرقة

ويظهر الفيديو أحد العنصرين الأمنيين وهو يعبث بإحدى الحقائب، قبل أن يبتعد عنها، ثم يأتي العنصر الثاني ويسحب منها شيئًا ويدسه في جيبه.

وتبين أن ما تم سرقته عبارة عن نقود. واعترف اثنان منهما بارتكاب ما حدث ورفض الثالث الحديث.

وفي 6 يوليو الماضي، ألقت الشرطة القبض على العنصرين بالإضافة إلى عنصر ثالث في نفس الوكالة بتهمة سرقة 600 دولار من محفظة أحد المسافرين التي كانت موضوعة في حقيبته.

لقطات صادمة