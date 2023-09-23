لقطات توثق فرحة أطفال مكة المكرمة باليوم الوطني الـ93

شارك أطفال مكة المكرمة في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 93 تحت شعار “نحلم ونحقق” .

ووثقت مجموعة من الصور، فرحة الأطفال وما يرتسم على مُحيّا الأطفال، وهم يتوشحون أعلام الوطن التي تزينها كلمات التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” والابتسامة تعلو محياهم، في تعبير صادق عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم.