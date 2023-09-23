لقطات توثق فرحة أطفال مكة المكرمة باليوم الوطني الـ93

بمناسبة اليوم الوطني.. شركة أبل تُسلط الضوء على لعبة “صبّارة” الصدارة تشعل مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم وطن بحجم أمة.. أبناء الصحراء يُلهمون العالم درساً في الإصرار والعزيمة آل هيازع: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية تمثل رؤية قيادة حكيمة مدير مكتب التربية العربي: السعودية خطت خطوات متسارعة نحو غاياتها بثقة وثبات السديس: خدمة الحرمين وقاصديهما ديدن ولاة أمر بلادنا المباركة موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا الرئيس العراقي يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 4 أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن مباني الإدارات الحكومية وشوارع القصيم تتزين باللون الأخضر
شارك أطفال مكة المكرمة في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 93 تحت شعار “نحلم ونحقق” .
ووثقت مجموعة من الصور، فرحة الأطفال وما يرتسم على مُحيّا الأطفال، وهم يتوشحون أعلام الوطن التي تزينها كلمات التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” والابتسامة تعلو محياهم، في تعبير صادق عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم.