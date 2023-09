لقطات جوية لكارثة احتجاز 70 ألف شخص بمهرجان الرجل المحترق

يأمل أكثر من 70 ألف شخص في أن يتم فتح الطرق، اليوم الاثنين، بعدما علقوا في صحراء نيفادا الأمريكية لحضور مهرجان الرجل المحترق Burning Man، إلا أن العاصفة والأمطار جعلت المكان مختنقًا بالطين، مما حال دون خروج المشاركين بالمهرجان.

ووجد الآلاف من الأشخاص أنفسهم عالقين في وضع صعب وسط صحراء نيفادا، وأظهر مقطع فيديو لـCNN التقطته طائرة بدون طيار جانبًا من الكارثة التي حلت بالمكان، بعد أن توافد الآلاف لحضور مهرجان الرجل المحترق الذي تغمره أشعة الشمس الحارقة في كل عام، ولكن الطقس القاسي تدخل هذا العام وحولت العاصفة الممطرة المكان إلى بركة وحل.

وقد غادر البعض المهرجان عن طريق السير مرتجلين عبر الوحل الكثيف، وظلت معظم المركبات عالقة في مكانها، حسبما قال الرقيب في مكتب شرطة مقاطعة بيرشينج. وقال أحد المشاركين في المهرجان ناثان كارمايكل، أمس الأحد، بعدما تمكن من مغادرة المهرجان مع أصدقائه بعد المشي لمسافة ميلين في الوحل: “كل خطوة كنا نسير مع كتلتين كبيرتين من الرماد على أقدامنا”.

An update from @burningman in 2023 !

A lot of people seemed miserable for being stuck ! The roads were muddy and people were just struggling to get out !!!#BurningMan #BurningMan2023 #burningmanebola #Ebola pic.twitter.com/LPKNNpPp1t

— Catusdressup (@mmaiphuong1985) September 4, 2023