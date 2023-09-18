لقطات خلابة لتهامة عسير بعد هطول الأمطار

شهدت محافظة تهامة عسير جنوب السعودية جمالًا خلابًا، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها في الساعات الماضية.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، جريان السيول وسط الطبيعة الساحرة من الجبال والخضرة في تهامة عسير، عقب هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة.

إنذار باللون الأحمر لعسير

وفي سياق آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تؤثر على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس شيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.