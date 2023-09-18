الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تصل إلى ليبيا استقبال جماهيري كبير لنادي النصر في طهران لقطات خلابة لتهامة عسير بعد هطول الأمطار 5 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار في الغطاء النباتي هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني مع انتشار المتحورات.. اللقاح المضاد لكورونا يقلل من الإصابة بالفيروس تشكيل الاتحاد المتوقع في دوري أبطال آسيا بعثة النصر تصل إلى طهران بدء موسم قطف الرمان في أكثر من 5500 مزرعة بالباحة ملعب بوليفارد هول يشبه استاد شالكة ويتسع لـ40 ألف متفرج
شهدت محافظة تهامة عسير جنوب السعودية جمالًا خلابًا، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها في الساعات الماضية.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، جريان السيول وسط الطبيعة الساحرة من الجبال والخضرة في تهامة عسير، عقب هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة.
وفي سياق آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تؤثر على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس شيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.
مشاهد خلابة لطبيعة تهامة #عسير جنوب #السعودية بعد هطول الأمطار
عبر:@khaled_aasere pic.twitter.com/OCC4ultmqr
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 18, 2023