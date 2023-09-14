لقطات غريبة لتطهير كرسي زعيم كوريا الشمالية أثناء لقاء بوتين

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تداولت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو، يظهر حراس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهم منهمكون في تطهير كرسي كيم، قبيل الاجتماع الموسع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وانشغل أحد حراس الزعيم الكوري الشمالي بهمة عالية في مسح جميع جوانب الكرسي بقطعة قماش بيضاء، يرجح أنها مشبعة بمطهر.
ويستعرض حرس كيم للمرة الثانية حرصهم وتفانيهم في السهر على أمن وراحة زعيمهم، حتى أنهم لا يتركون شاردة أو واردة إلا ووضعوا لها حسابها.
مسحوا الكرسي بدقة من جميع الجهات وفحصوه يدويّاً وبجهاز الأشعة.. شاهد ما فعله الوفد المرافق لزعيم #كوريا_الشمالية كيم جونغ أون قبل لقائه الرئيس الروسي #بوتين#الحدث pic.twitter.com/TI8wpZk8jA
— ا لـحـدث (@AlHadath) September 14, 2023
وكان حراس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد سارعوا أمس بعد أن توقف قطار الزعيم مباشرة في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إلى مسح مقابض الأبواب الخارجية بعناية فائقة وبحرص شديد، قبل أن يخرج الزعيم الكوري الشمالي إلى مستقبليه.
ويعتبر لقاء بوتين وكيم جومغ أون ثاني اجتماع بين الزعيمين منذ وصول كيم إلى السلطة والزيارة الثانية فقط التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية لروسيا.