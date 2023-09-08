لقطات لأغزر هطول للأمطار في هونغ كونغ منذ عام 1884

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أصدر خبراء الأرصاد الجوية في مدينة هونغ كونغ الصينية، مستوى التحذير الأعلى بسبب هطول الأمطار الأغزر على الإطلاق (منذ عام 1884)، وفقًا لما ذكرته صحيفة South China Morning Post .
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمطار هطلت على هونغ كونغ بغزارة شديدة مساء الخميس (7 سبتمبر) بين الساعة 23:00 والساعة 24:00 بالتوقيت المحلي، وسقط 158.1 ملم من الأمطار في المدينة، وهبت الرياح. ووصلت سرعتها إلى ما يقرب من 20 مترًا في الثانية.
وحذرت السلطات من العواصف الرعدية وناشدت السكان عدم مغادرة منازلهم. كما علقت عمل المدارس في 8 سبتمبر، وفقًا لـصحيفة غازيتا. رو.
واستمرت الظروف الجوية السيئة حتى بعد ظهر الجمعة. حيث تم إصدار مستوى التحذير الأعلى من العواصف لأول مرة منذ أكتوبر 2021.