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سقط 158.1 ملم من الأمطار على المدينة

لقطات لأغزر هطول للأمطار في هونغ كونغ منذ عام 1884

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
لقطات لأغزر هطول للأمطار في هونغ كونغ منذ عام 1884
المواطن - فريق التحرير

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أصدر خبراء الأرصاد الجوية في مدينة هونغ كونغ الصينية، مستوى التحذير الأعلى بسبب هطول الأمطار الأغزر على الإطلاق (منذ عام 1884)، وفقًا لما ذكرته صحيفة South China Morning Post .

هطلت بغزارة

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمطار هطلت على هونغ كونغ بغزارة شديدة مساء الخميس (7 سبتمبر) بين الساعة 23:00 والساعة 24:00 بالتوقيت المحلي، وسقط 158.1 ملم من الأمطار في المدينة، وهبت الرياح. ووصلت سرعتها إلى ما يقرب من 20 مترًا في الثانية.

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وحذرت السلطات من العواصف الرعدية وناشدت السكان عدم مغادرة منازلهم. كما علقت عمل المدارس في 8 سبتمبر، وفقًا لـصحيفة غازيتا. رو.

واستمرت الظروف الجوية السيئة حتى بعد ظهر الجمعة. حيث تم إصدار مستوى التحذير الأعلى من العواصف لأول مرة منذ أكتوبر 2021.

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