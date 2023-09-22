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ممثلة ذكرى ورمزية وطنية لتاريخ البلاد

لقطات لأقدم سارية شاركت في توحيد السعودية

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
لقطات لأقدم سارية شاركت في توحيد السعودية
المواطن - فريق التحرير

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يحفظ أبناء جريبيع العنزي سارية توحيد المملكة العربية السعودية منذ 100 عام، ممثلة ذكرى ورمزية وطنية لتاريخ البلاد، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بهذه السارية، المكونة من الخيزران، بنهايتها حاربة وفي أولها طاسة العلم.

وظهر أحفاد جريبيع بن سويلم العنزي في مقطع فيديو في لقاء مع قناة العربية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93.

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وقال المواطن سويلم السويلم وهو يحتضن السارية: بيرق الجريبيع صرف له من الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن والذي شارك في عدة معارك في توحيد المملكة منها الرغامة ومنها سبلة ومنها الحرث الساحل وفقري وضبا ولا زال أحفاد الجريبيع محتفظين بهذه السارية يفتخرون بها ويعتزون بأنها شاركت في توحيد هذا البلد.

وأضاف أحد أحفاد الجريبيع: استشهد عواد بن مسلم أول حامل بيرق ومن بعده استلمه ابن أخيه، وبعده جدي الجريبيع وبعده والدي، ونفتخر بأنهم شاركوا وفي معارك التوحيد، لافتًا إلى أن كثير من قبيلتهم ساندوا المؤسس وبايعوه أول ما دخل الرياض، واستشهدوا في معارك التوحيد.

اليوم الوطني 93

ويحتفل المواطنون والمقيمون بالمملكة بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، حيث نظمت الجهات الأمنية والترفيهية عروضًا وفعاليات احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

ويعتبر المواطنون هذا اليوم فرصة للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بتوحيد المملكة للعالم الثالث والتسعين تحت شعار نحلم ونحقق.

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