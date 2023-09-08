لقطات لألماني يركل نشطاء المناخ لتأخره عن دوامه

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لرجل يركل نشطاء المناخ بقدميه لتأخره عن دوامه.

أغلقوا الشارع

وبحسب الفيديو المتداول، أوقف نشطاء المناخ بمدينة مانهايم الألمانية، الشارع فنزل شخص تأخر عن دوامه فركلهم بقدميه ولكمهم.

وأظهر الفيديو الرجل وقد نزل من سيارته وبدأ يركلهم ويلكمهم حتى أبعدهم عن الطريق بالقوة ثم ذهب للعمل.