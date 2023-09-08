لقطات لألماني يركل نشطاء المناخ لتأخره عن دوامه ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية لحظة تعطل مظلة مواطن أثناء قفزه على ارتفاع شاهق النصر المحطة السادسة في مسيرة راغد النجار لا صحة لإحالة ولي أمر الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه 20% إلى النيابة أو سجنه جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد الشورى يعيد تشكيل لجانه ويستعرض تقارير الأداء الحكومية في جلسة الاثنين إنذار أحمر: أمطار غزيرة وبرد وسيول على مكة المكرمة المنتخب السعودي يواجه كوستاريكا بقمصان تحمل توقيع الجماهير
وثق مقطع فيديو متداول لقطات لرجل يركل نشطاء المناخ بقدميه لتأخره عن دوامه.
وبحسب الفيديو المتداول، أوقف نشطاء المناخ بمدينة مانهايم الألمانية، الشارع فنزل شخص تأخر عن دوامه فركلهم بقدميه ولكمهم.
وأظهر الفيديو الرجل وقد نزل من سيارته وبدأ يركلهم ويلكمهم حتى أبعدهم عن الطريق بالقوة ثم ذهب للعمل.