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لقطات لأمطار الباحة اليوم

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
لقطات لأمطار الباحة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة الباحة هطول أمطار غزيرة، وتساقط برد وجريان سيول، فضلًا عن انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وسط تنبيهات من مركز الأرصاد والدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة.

وبين مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، كميات الأمطار التي شهدتها محافظة قلوة في الباحة مساء اليوم، حيث سمع تساقط أمطار غزيرة.

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أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 4 مناطق

أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 4 مناطق

طقس اليوم

كان قد توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات 4 مناطق.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية المتوقعة تؤثر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والتي تمتد إلى تهامة وأجزاء متفرقة من اليمن وسلطنة عمان والإمارات تسبقها برياح نشطة مغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

 

 

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