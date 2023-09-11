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المعرض في مركز الرياض للمعارض حتى 13 سبتمبر

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب 

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب 
المواطن - فريق التحرير

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وظفت وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام، تقنيات الأنظمة الأمنية الذكية المختصة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل المهام المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان والسلامة العامة لأفراد المجتمع بضبط المخالفات الأمنية في طرق مدن ومحافظات السعودية، للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر.

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الأنظمة الذكية

وحظي زوار معرض سيتي سكيب العالمي المقام في مركز الرياض للمعارض في الفترة من 10- 13 سبتمبر الجاري، بالتعرف على الأنظمة الذكية للمركبات الأمنية، وهي كاميرات خارجية أمامية وخلفية وعلى الجوانب للتعرف على المخالفين وتوثيق الحالات الأمنية وكاميرا داخلية للتوثيق الأمني، وكاميرات جسدية لرجل الأمن للتوثيق الأمني بالصوت والصورة.

واستعرض الأمن العام لزوار المعرض أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي- منصة سواهر- بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وهي كاميرات توثيق لحظية لمداخل ومخارج عدد من مناطق المملكة بكاميرات ذكية لأمن وسلامة وانسيابية الحركة المرورية لمرتادي الطرق من المواطنين والمقيمين والزوار.

معرض سيتي سكيب

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي العقاري الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية السعودية 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.

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