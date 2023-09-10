لقطات لإخلاء طائرة صينية بعد اشتعال النيران بمحركها

أخلت السلطات طائرة تابعة لشركة طيران إير تشاينا المحدودة، لدى هبوطها في سنغافورة، بعد أن اشتعلت النيران في أحد محركاتها، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للانباء، اليوم الأحد.

إجلاء جميع الركاب

وبحسب وسائل الإعلام، تم إجلاء جميع ركاب الطائرة الإيرباص، وهي من طراز إس إي إيه320 نيو، والبالغ عددهم 146 راكبًا، وأفراد الطاقم التسعة، بسلام بعد الهبوط عند حوالي الساعة 0415 مساء بالتوقيت المحلي، وتم إخماد الحريق الذي اشتعل في المحرك الأيسر، بعد 10 دقائق، بحسب ما ورد في بيان صدر عن هيئة الطيران المدني في سنغافورة.

إخلاء طائرة تابعة لشركة طيران #الصين من المدرج في مطار #سنغافورة محرك الطائرة اشتعلت فيه النيران وتظهر اللقطات الركاب يجلسون في مقصورة مليئة بالدخان pic.twitter.com/jDPbEV5zK4 — NEWS24 (@NEWS24_KW) September 10, 2023

وأردف البيان أن هناك تسعة ركاب أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاقهم للدخان الناتج عن الحريق، كما أصيبوا بسحجات أثناء عملية الإجلاء.

وأبانت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، اشتعال الحريق في الجزء الخلفي من المحرك الأيسر للطائرة أثناء خروج الركاب منها إلى المدرج عبر منزلق الهروب.