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البالغ عددهم 146 راكبًا

لقطات لإخلاء طائرة صينية بعد اشتعال النيران بمحركها

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
لقطات لإخلاء طائرة صينية بعد اشتعال النيران بمحركها
المواطن - فريق التحرير

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أخلت السلطات طائرة تابعة لشركة طيران إير تشاينا المحدودة، لدى هبوطها في سنغافورة، بعد أن اشتعلت النيران في أحد محركاتها، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للانباء، اليوم الأحد.

إجلاء جميع الركاب

وبحسب وسائل الإعلام، تم إجلاء جميع ركاب الطائرة الإيرباص، وهي من طراز إس إي إيه320 نيو، والبالغ عددهم 146 راكبًا، وأفراد الطاقم التسعة، بسلام بعد الهبوط عند حوالي الساعة 0415 مساء بالتوقيت المحلي، وتم إخماد الحريق الذي اشتعل في المحرك الأيسر، بعد 10 دقائق، بحسب ما ورد في بيان صدر عن هيئة الطيران المدني في سنغافورة.

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وأردف البيان أن هناك تسعة ركاب أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاقهم للدخان الناتج عن الحريق، كما أصيبوا بسحجات أثناء عملية الإجلاء.

وأبانت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، اشتعال الحريق في الجزء الخلفي من المحرك الأيسر للطائرة أثناء خروج الركاب منها إلى المدرج عبر منزلق الهروب.

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