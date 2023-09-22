لقطات لإماراتيين يتجهون للسعودية للاحتفال باليوم الوطني

توافد جموع من الشعب الإماراتي إلى المملكة لمشاركة أشقائهم السعوديين الاحتفال باليوم الوطني الـ 93.

ووثق مقطع فيديو متداول اصطفاف عدد كبير من السيارات داخل أحد الأنفاق تتجه إلى المملكة، حيث تزينت المركبات بعلم السعودية.

احتفالات اليوم الوطني

وتحتفل السعودية، غدًا السبت، 23 سبتمبر، باليوم الوطني السعودي 93، والذي يمثل مرور 93 عامًا على تأسيسها على يد الملك المؤسس الأول عبد العزيز آل سعود عام 1932.

ويوافق اليوم الوطني 93 ذكرى اليوم من عام 1351هـ/ 1932م، عندما سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على مدى اثنين وثلاثين عامًا بعد استرداده لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه في الخامس من شهر شوال عام 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م.

وفي 17 جمادى الأولى 1351هـ صدر مرسوم ملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من نفس العام الموافق 23 سبتمبر 1932م يومًا لإعلان قيام المملكة العربية السعودية.