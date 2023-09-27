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تواردت أنباء عن وفاة 60 شخصًا

لقطات لاحتراق صالة أفراح بداخلها أكثر من 300 عراقي بنينوى

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
لقطات لاحتراق صالة أفراح بداخلها أكثر من 300 عراقي بنينوى
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لفاجعة هزت قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية- قبل قليل- بعد احتراق صالة أفراح بداخلها أكثر من 300 شخص.

وبحسب وسائل الإعلام العراقية، فقد تواردت أنباء عن وفاة 60 شخصًا حرقًا داخل قاعة الهيثم للأعراس.

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وقالت وسائل الإعلام: إن سيارات الدفاع المدني والإسعاف استنفرت لإنقاذ المصابين وانتشال المتوفين.

وعلى الفور تم نقل المصابين الى مستشفى الحمدانية وسط المطالبات بالتدخل العاجل لإسعاف الجرحى والمصابين.

 

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