لقطات لاحتراق صالة أفراح بداخلها أكثر من 300 عراقي بنينوى

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لفاجعة هزت قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية- قبل قليل- بعد احتراق صالة أفراح بداخلها أكثر من 300 شخص.
وبحسب وسائل الإعلام العراقية، فقد تواردت أنباء عن وفاة 60 شخصًا حرقًا داخل قاعة الهيثم للأعراس.
وقالت وسائل الإعلام: إن سيارات الدفاع المدني والإسعاف استنفرت لإنقاذ المصابين وانتشال المتوفين.
وعلى الفور تم نقل المصابين الى مستشفى الحمدانية وسط المطالبات بالتدخل العاجل لإسعاف الجرحى والمصابين.