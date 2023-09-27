لقطات لاحتراق صالة أفراح بداخلها أكثر من 300 عراقي بنينوى

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لفاجعة هزت قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية- قبل قليل- بعد احتراق صالة أفراح بداخلها أكثر من 300 شخص.

وبحسب وسائل الإعلام العراقية، فقد تواردت أنباء عن وفاة 60 شخصًا حرقًا داخل قاعة الهيثم للأعراس.

وقالت وسائل الإعلام: إن سيارات الدفاع المدني والإسعاف استنفرت لإنقاذ المصابين وانتشال المتوفين.

وعلى الفور تم نقل المصابين الى مستشفى الحمدانية وسط المطالبات بالتدخل العاجل لإسعاف الجرحى والمصابين.