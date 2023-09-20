لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ صاعقة تضرب شخصين في المكسيك بفارق ثوانٍ مقتل 5 من الشرطة في هجوم مسلح بنيجيريا إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي السديري ليبيا تنفي إخلاء مدينة درنة باريس سان جيرمان يهزم بوروسيا دورتموند بهدفين الدولار الأمريكي يواصل مكاسبه القوية في الأسابيع الأخيرة الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية حسابات تدعي الطب وتنصح الحوامل بعصير تنظيف الكبد! خماسية لـ برشلونة ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا
انتشر مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي لحظة وقوع حادث مروري جماعي لعدة سيارات اصطدمت ببعضها في آن واحد؛ بسبب وقوف قائد مركبة بشكل مفاجئ وعدم ترك السائقين مسافة أمان كافية بينهم على الطريق؛ ما أدى لاصطدامهم.
ووثق مقطع الفيديو، الذي التقطه قائد سيارة متوقف بجانب الطريق، عددًا من قائدي المركبات يسيرون في اتجاه واحد بطريق عام، دون ترك مسافة كافية، بينما قام قائد مركبة بالوقوف فجأة ليحدث التصادم بين السيارات واحدة تلو الأخرى.
ويسمع في الفيديو صوت الشاب الذي وثق المقطع يقول: “حادث، لا إله إلا الله، كام سيارة يا عيال كام سيارة”، في إشارة لتصادم عدة سيارات.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد أكدت أن استخدام المكابح “الفرامل” بشكلٍ مفاجئ لغير الضرورة يعد مخالفة مرورية تستحق غرامة وقدرها من 300 إلى 500 ريال، وأضاف أن استخدام المكابح بشكلٍ مفاجئ يمنع المركبات التي تسير خلفك من اتخاذ تصرفٍ سريعٍ؛ ما يؤدي إلى وقوع الحوادث.