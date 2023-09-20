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غرامته من 300 لـ 500 ريال

لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ
المواطن - فريق التحرير

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انتشر مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي لحظة وقوع حادث مروري جماعي لعدة سيارات اصطدمت ببعضها في آن واحد؛ بسبب وقوف قائد مركبة بشكل مفاجئ وعدم ترك السائقين مسافة أمان كافية بينهم على الطريق؛ ما أدى لاصطدامهم.

وقوف مفاجئ

ووثق مقطع الفيديو، الذي التقطه قائد سيارة متوقف بجانب الطريق، عددًا من قائدي المركبات يسيرون في اتجاه واحد بطريق عام، دون ترك مسافة كافية، بينما قام قائد مركبة بالوقوف فجأة ليحدث التصادم بين السيارات واحدة تلو الأخرى.

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ويسمع في الفيديو صوت الشاب الذي وثق المقطع يقول: “حادث، لا إله إلا الله، كام سيارة يا عيال كام سيارة”، في إشارة لتصادم عدة سيارات.

التوقف المفاجئ

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد أكدت أن استخدام المكابح “الفرامل” بشكلٍ مفاجئ لغير الضرورة يعد مخالفة مرورية تستحق غرامة وقدرها من 300 إلى 500 ريال، وأضاف أن استخدام المكابح بشكلٍ مفاجئ يمنع المركبات التي تسير خلفك من اتخاذ تصرفٍ سريعٍ؛ ما يؤدي إلى وقوع الحوادث.

 

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