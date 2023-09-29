Icon

10 مهام أساسية لمركز النقل بمكة والمشاعر المقدسة Icon تشكيل ديربي الهلال ضد الشباب Icon التعاون يصعد للوصافة بثلاثية في الحزم Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الفيحاء ضد الاتحاد Icon خسارة الطائي ضد النصر بثنائية Icon لبنان تعتقل طيورًا وحيوانات دخلت بطريقة غير شرعية من سوريا Icon أفضل 10 جامعات سعودية في تصنيف تايمز 2024 Icon موعد مباراة بوكا جونيورز ضد بالميراس في إياب نصف النهائي Icon عرض عسكري لـ حرس الحدود احتفالًا باليوم البحري العالمي Icon شروط ومتطلبات التأهيل لمشاريع البيع أو التأجير على الخارطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
النار أتت على كامل جبل القط

لقطات لاندلاع حريق كبير في طرطوس السورية

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
لقطات لاندلاع حريق كبير في طرطوس السورية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت وسائل الإعلام السورية أن حريقًا ضخمًا، اندلع الجمعة، في قرية كاف الحمام ووادي صافي وسفح جبل جويدي في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس السورية.

محاولات السيطرة على الحريق

وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا، تواصل فرق الإطفاء بمؤازرة المروحيات عمليات إخماد الحريق.

قد يهمّك أيضاً
شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

مدرب مانشستر سيتي: لا أستهدف التتويج بالرباعية

مدرب مانشستر سيتي: لا أستهدف التتويج بالرباعية

وأوضح رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر المهندس محمد العلي أن فرق الإطفاء قامت بكل الأعمال الممكنة للسيطرة على الحريق، لكن النار أتت على كامل جبل القط، موضحاً أن الإطفائيات تحاول دون وصول النيران إلى محمية الكهف.

وأشار العلي إلى أنه نظراً لاتساع مساحة الحريق وصعوبة المنطقة تمت الاستعانة بالمروحيات لإخماد النيران في سفح جبل جويدي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
الترفيه

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك...

الترفيه
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
الرياضة

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون...

الرياضة
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

حصاد اليوم
تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030
السعودية اليوم

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب...

السعودية اليوم
حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي
السعودية اليوم

حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

السعودية اليوم