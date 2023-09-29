لقطات لاندلاع حريق كبير في طرطوس السورية

أكدت وسائل الإعلام السورية أن حريقًا ضخمًا، اندلع الجمعة، في قرية كاف الحمام ووادي صافي وسفح جبل جويدي في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس السورية.

محاولات السيطرة على الحريق

وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا، تواصل فرق الإطفاء بمؤازرة المروحيات عمليات إخماد الحريق.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر المهندس محمد العلي أن فرق الإطفاء قامت بكل الأعمال الممكنة للسيطرة على الحريق، لكن النار أتت على كامل جبل القط، موضحاً أن الإطفائيات تحاول دون وصول النيران إلى محمية الكهف.

وأشار العلي إلى أنه نظراً لاتساع مساحة الحريق وصعوبة المنطقة تمت الاستعانة بالمروحيات لإخماد النيران في سفح جبل جويدي.