لقطات لجهود رجال الأمن العام في اليوم الوطني

نشر الأمن العام، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة “إكس”، وثق من خلاله جهود رجاله في اليوم الوطني الـ93 بعدد من المناطق.

وأظهر الفيديو، جهود رجال الأمن العام في متابعة وتنظيم وتأمين الأهالي والمركبات التي تحتفل باليوم الوطني في الشوارع والميادين بعدد من المناطق، وذلك من أجل المحافظة على أمنهم وسلامتهم.

الاحتفال باليوم الوطني الـ93

واحتفت السعودية قيادةً وشعبًا أمس السبت باليوم الوطني الـ93، حيث أقيمت الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الدولة، وفيه استذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.