لقطات لحضور بدر بن سلطان حفل مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن الكريم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يكرم نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 43.

والتقطت عدسة “المواطن” لقطات للحفل التي أظهرت حضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في اللحظات الأولى لاستقبال الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 43.

الدورة الـ43

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه يكرم الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 43، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة 166 متسابقًا من 117 دولة، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة في التوسعة السعودية الثالثة برحاب المسجد الحرام.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لرعايتهما وعنايتهما بالقرآن الكريم وتحفيز أهله التي تأتي امتدادًا للجهود المتواصلة محليًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن المسابقة في هذا العام تميزت بمشاركة أكبر عدد من الدول في تاريخ تنظيم هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز، وتحظى بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.