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ضمن جهود السعودية لتصدير السيارات الكهربائية

لقطات لخط إنتاج سيارات لوسيد الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
لقطات لخط إنتاج سيارات لوسيد الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات وثقتها قناة “الإخبارية”، خط إنتاج سيارات لوسيد الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بعد افتتاح مصنع الشركة بالسعودية.

وافتتحت شركة لوسيد موتورز اليوم الأربعاء مصنعها في السعودية، ضمن جهود السعودية لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.

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إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا

وكشف تقرير لصحيفة “Financial Times” أن السعودية تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن المملكة ستعمل على تعزيز قدرتها في هذه الصناعة لتصبح ضمن أكبر خمس دول منتجة ومصدرة لهذا النوع من السيارات في العالم.

ومن المقرر أن يكون مفتاح الخطة السعودية هو مصنع سياراتها الكهربائية “سير” والتي تسعى لطرح سياراتها في عام 2025 بالتعاون مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية “فوكسكون”.

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