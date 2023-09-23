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الشربتلي ودنيا أبو طالب حملا العلم

لقطات لدخول الوفد السعودي في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
لقطات لدخول الوفد السعودي في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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دخل، قبل قليل، الوفد السعودي يتقدمه الفارس أحمد الشربتلي ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو، دنيا أبو طالب إلى الملعب في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022”.

دخول الوفد السعودي

ونشر حساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا لدخول الوفد السعودي، وعلق قائلًا: ” أهلها أهل الشيم .. عمروها من عدم.. سطروا فوق العلم .. لا إله إلا الله”.

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الوفد السعودي في دورة الألعاب الآسيوية
جانب من دخول الوفد السعودي – المصدر @saudiolympic

وتابع: “أحمد الشربتلي ودنيا أبو طالب يتقدمان الوفد السعودي في مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو2022″.. في اليوم الوطني السعودي الـ93 نرفع الراية في الأسياد وبصوت واحـد نقول حنا نحلم ونحقق”.

وتُقام منافسات دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر؛ بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة آسيوية.

الوفد السعودي في دورة الألعاب الآسيوية
جانب من دخول الوفد السعودي – المصدر @saudiolympic

السعودية في دورة الألعاب الآسيوية

ويمثل السعودية في دورة الألعاب الآسيوية، 193 رياضيًا ورياضية، يشاركون في 19 لعبة، وهي؛ كرة القدم، كرة السلة 5×5، كرة اليد، ألعاب القوى، الفروسية، السهام، المبارزة، الرماية، والتجديف.

كما تتضمن قائمة الرياضات السعودية في “هانغتشو 2022″، المصارعة، الملاكمة، التايكوندو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكوراش، كرة الطاولة، التنس، الجولف، والرياضات الإلكترونية.

شعار هانغتشو 2022
شعار هانغتشو 2022

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