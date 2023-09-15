لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار في صربيا

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لامرأة في صربيا، أصيبت بنوبة ذعر من أصوات تحذير مرور القطار فأوقفت سيارتها على سكة الحديد وهربت مذعورة.

تفاصيل الحادث

وبحسب الفيديو، جاء القطار في النهاية وصدم سيارتها، رغم أنه كان لديها وقت كافٍ لإزاحة السيارة عن قضبان القطار، خاصة وأنه كان يسير ببطء جدًا.

ووفقًا لوسائل الإعلام، وصفت هيئة سكة الحديد الصربية السيدة بالمهملة التي كادت أن تتسبب بكارثة لو كان أحد معها في المركبة.