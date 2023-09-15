إنجازات ياسر المسيليم مع الأهلي في 21 سنة ضبط 3 مروجين في المدينة المنورة إطلاق جائزة التميز الأثري بختام قمة العلا العالمية لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار في صربيا إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات التواصل في التعلم ماكرون يتهم العسكريين في النيجر بـاحتجاز السفير الفرنسي 1000 ريال غرامة إتلاف ألعاب الأطفال بالحدائق العامة إحباط تهريب 15 كيلو حشيش في الدائر مساجد البحرين تقيم صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا استمرار أمطار وسيول جازان حتى الـ 10 مساءً
وثق مقطع فيديو متداول لقطات لامرأة في صربيا، أصيبت بنوبة ذعر من أصوات تحذير مرور القطار فأوقفت سيارتها على سكة الحديد وهربت مذعورة.
وبحسب الفيديو، جاء القطار في النهاية وصدم سيارتها، رغم أنه كان لديها وقت كافٍ لإزاحة السيارة عن قضبان القطار، خاصة وأنه كان يسير ببطء جدًا.
ووفقًا لوسائل الإعلام، وصفت هيئة سكة الحديد الصربية السيدة بالمهملة التي كادت أن تتسبب بكارثة لو كان أحد معها في المركبة.