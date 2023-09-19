Icon

الأهلي يُمطر شباك المصري برباعية Icon الرئيس الأوكراني: بعض الدول الأوروبية تقدم دعمًا غير معلن لروسيا Icon لقطات لسيول عسير اليوم Icon استمتع بأجمل الذكريات في حفل أغاني المسلسلات Icon ممثلة تركية شهيرة تطلق النار على رأسها Icon محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الأسر الاقتصادية Icon الفيحاء يخسر أمام آهال في دوري الأبطال الآسيوي Icon إضراب عمالي أمريكي يضرب صناعة السيارات ويتحدى بايدن Icon عودة الاشتباكات مجددًا بين أذربيجان وأرمينيا Icon 4 منتجات متاحة لباقة الدعم المقدم من سكني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ابتعدوا عن تجمعات المياه

لقطات لسيول عسير اليوم

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
لقطات لسيول عسير اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت منطقة عسير هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، في ظل تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد والمديرية العامة للدفاع المدني.

جريان السيول

وحرص عدد كبير من أهالي خميس مشيط بمنطقة عسير على توثيق الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، إذ بينت الفيديوهات المتداولة جريانًا للسيول وهطول أمطار غزيرة.

قد يهمّك أيضاً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

إيطاليا تهزم أوكرانيا بصعوبة

إيطاليا تهزم أوكرانيا بصعوبة

الطقس المتوقع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وتصل إلى 50 كم/ ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ويصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

وظائف
إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية
آخر الاخبار

إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن...

آخر الاخبار
وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء
حصاد اليوم

وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء

حصاد اليوم
سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد
الرياضة

سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية
الرياضة

فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية

الرياضة
طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر
السعودية اليوم

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

السعودية اليوم