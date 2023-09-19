لقطات لسيول عسير اليوم

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شهدت منطقة عسير هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، في ظل تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد والمديرية العامة للدفاع المدني.
وحرص عدد كبير من أهالي خميس مشيط بمنطقة عسير على توثيق الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، إذ بينت الفيديوهات المتداولة جريانًا للسيول وهطول أمطار غزيرة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وتصل إلى 50 كم/ ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ويصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أمطار #خميس_مشيط اليوم #تصويري pic.twitter.com/ZA0j5RhHYI
— مبارك الشهراني (@m_fs001) September 19, 2023
أمطار #خميس_مشيط مغرب اليوم #تصويري pic.twitter.com/clIc7UyyGN
— مبارك الشهراني (@m_fs001) September 19, 2023
أمطار #خميس_مشيط مغرب اليوم #تصويري pic.twitter.com/bYVy1AUlQF
— مبارك الشهراني (@m_fs001) September 19, 2023