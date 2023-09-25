لقطات لشاب يغامر بسيارته لعبور وادي نمار بمكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو متداول لقطات لشاب يغامر بسيارته لعبور وادي نمار جنوب مكة المكرمة.

مغامرة خطرة

ونشر حساب فريق طقس المملكة، عبر حسابه على منصة (إكس)، مقطع فيديو، معلقًا عليه بالقول: وادي نمار جنوب مكة المكرمة، مغامرة خطرة من صاحب السيارة.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعادت التذكير مجددًا من التهور والمجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، ما يعرض حياة الأشخاص للخطر.

مخالفة مرورية

وقالت إدارة المرور: إن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد تصرفًا جسيمًا، ويعرض حياتك للخطر، كما يعد مخالفة مرورية.

غرامة مالية

وأضافت إدارة المرور أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني حثت، في وقت سابق، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.