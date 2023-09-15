Icon

لقطات لشخص يصب زيتًا على سلالم صالة رياضية انتقامًا من صاحبها Icon بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن Icon اتحاد العاصمة الجزائري بطلًا لـ كأس السوبر الإفريقي Icon جندي روسي يلبي رغبة الأطفال ويفجر قنبلة بالشارع Icon نيمار يصنع هدفين في مشاركته الأولى مع الهلال Icon توقعات بأمطار غزيرة على الطائف غدًا Icon سن بايدن يثير قلق الأمريكيين والبيت الأبيض يعلق Icon الفتح يصعد للمركز الخامس بثلاثية في الخليج Icon الهلال يستعيد صدارة دوري روشن بخماسية في الرياض Icon زلزال يضرب تشيلي بقوة 5.6 درجات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
لا يجعلوني أنام فأردت الانتقام

لقطات لشخص يصب زيتًا على سلالم صالة رياضية انتقامًا من صاحبها

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
لقطات لشخص يصب زيتًا على سلالم صالة رياضية انتقامًا من صاحبها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشخص ينتقم من صاحب صالة رياضية بسبب الضوضاء والإغلاق في وقت متأخر.

زيت سيارات

وبحسب الفيديو المتداول، سكب الشخص زيت سيارات على سلالم صالة رياضية وهرب.

قد يهمّك أيضاً
زلزال جديد يضرب إندونيسيا بقوة 6 درجات

زلزال جديد يضرب إندونيسيا بقوة 6 درجات

تحذير من انتشار السكري من النوع الثاني بين الأطفال

تحذير من انتشار السكري من النوع الثاني بين الأطفال

ووفقًا لوسائل الإعلام، بدأ رواد الصالة بالانزلاق والتساقط، ورصدت الشرطة الجاني وقبضت عليه.

وخلال التحقيق قال: أسكن بجانب هذه الصالة ولا تغلق إلا في ساعة متأخرة والضوضاء عندهم عالية ولا يجعلوني أنام فأردت الانتقام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان
العالم

احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب...

العالم
ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان
أخبار أمنية

ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان

أخبار أمنية
فهد بن نافل يجتمع مع ياسين بونو
آخر الاخبار

فهد بن نافل يجتمع مع ياسين بونو

آخر الاخبار
تحذير من موجة غبار على منطقة مكة حتى الـ 9 مساء
السعودية اليوم

تحذير من موجة غبار على منطقة مكة...

السعودية اليوم
أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة
الترفيه

أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة

الترفيه
انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال
تكنولوجيا

انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال

تكنولوجيا
لويس فيليبي يستعد لبدء مشواره مع الاتحاد
الرياضة

لويس فيليبي يستعد لبدء مشواره مع الاتحاد

الرياضة
في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على لوكسمبورج بتسعة أهداف نظيفة
الرياضة

في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على...

الرياضة