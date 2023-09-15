لقطات لشخص يصب زيتًا على سلالم صالة رياضية انتقامًا من صاحبها

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشخص ينتقم من صاحب صالة رياضية بسبب الضوضاء والإغلاق في وقت متأخر.

زيت سيارات

وبحسب الفيديو المتداول، سكب الشخص زيت سيارات على سلالم صالة رياضية وهرب.

ووفقًا لوسائل الإعلام، بدأ رواد الصالة بالانزلاق والتساقط، ورصدت الشرطة الجاني وقبضت عليه.

وخلال التحقيق قال: أسكن بجانب هذه الصالة ولا تغلق إلا في ساعة متأخرة والضوضاء عندهم عالية ولا يجعلوني أنام فأردت الانتقام.