لقطات لشخص يصب زيتًا على سلالم صالة رياضية انتقامًا من صاحبها بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن اتحاد العاصمة الجزائري بطلًا لـ كأس السوبر الإفريقي جندي روسي يلبي رغبة الأطفال ويفجر قنبلة بالشارع نيمار يصنع هدفين في مشاركته الأولى مع الهلال توقعات بأمطار غزيرة على الطائف غدًا سن بايدن يثير قلق الأمريكيين والبيت الأبيض يعلق الفتح يصعد للمركز الخامس بثلاثية في الخليج الهلال يستعيد صدارة دوري روشن بخماسية في الرياض زلزال يضرب تشيلي بقوة 5.6 درجات
وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشخص ينتقم من صاحب صالة رياضية بسبب الضوضاء والإغلاق في وقت متأخر.
وبحسب الفيديو المتداول، سكب الشخص زيت سيارات على سلالم صالة رياضية وهرب.
ووفقًا لوسائل الإعلام، بدأ رواد الصالة بالانزلاق والتساقط، ورصدت الشرطة الجاني وقبضت عليه.
وخلال التحقيق قال: أسكن بجانب هذه الصالة ولا تغلق إلا في ساعة متأخرة والضوضاء عندهم عالية ولا يجعلوني أنام فأردت الانتقام.